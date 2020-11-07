"Поздравляю Байдена с победой на выборах президента США. Надеюсь на продолжение стратегического двухстороннего сотрудничества! Литва очень ценит прочную трансатлантическую связь и лидерство США в НАТО, гарантии безопасности стран Балтии", – написал Науседа в твиттере.
Через несколько минут свое поздравление в твиттере опубликовал и Сквернялис. Он назвал Байдена избранным президентом.
"Поступили свежие новости, и я хочу поздравить избранного президента Байдена и его команду. США - друг Литвы, важный союзник и партнер, поэтому я надеюсь, что мы вместе укрепим это партнерство", – написал Сквернялис.
Поздравления глав Литвы появились спустя час после того, как СМИ США сообщили о победе Байдена на выборах.
Дональд Трамп пока отказывается признавать результаты выборов.
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