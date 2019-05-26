"Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался раньше", - сказал журналистам в воскресенье Науседа после того, как закончилось голосование во втором туре выборов.

И тем не менее он подчеркнул, что отношения Литвы с Россией в корне не изменятся до тех пор, пока "ситуация с Украиной будет похожа на нынешнюю".

Науседа сказал, что расценивает действия России на Украине как агрессию против соседнего государства.

"С этим мириться нельзя", - сказал кандидат.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым и поддерживает сепаратистов на Востоке этой страны. Евросоюз (ЕС) из-за этого ввел в отношении Москвы санкции.

Науседа во втором туре выборов встретился с кандидатом консерваторов, бывшей министром финансов, парламентарием Ингридой Шимоните.

Явка во втором туре выборов была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.

"Более высокая явка на выборах - отражение более высокого уровня гражданской позиции. Это означает, что на выборы пришли симпатизирующие обоим кандидатам избиратели", - сказал кандидат.

"Я считаю, что предвыборная кампания все же была на высоком уровне, и как отметили некоторые обозреватели и президент Валдас Адамкус, это действительно отражение европейской культуры, это уважение одного кандидата к другому кандидату", - сказал Науседа.

Экономист сказал, что не согласен с Шимоните, которая назвала предвыборную кампанию несколько скучной из-за слишком неконкретных дискуссий.

"Думаю, что были и интересные интриги, и интересные моменты, и определенный обмен мнениями, то есть вполне внятные споры и по некоторым вопросам прошлого, и по некоторым представлениям о будущем", - сказал он.

Науседа призвал сохранять уважение независимо от результатов выборов.

"В данном случае я говорю о моем уважении к Ингриде, Ингриды - ко мне, чтобы партии сохранили желание сотрудничать", - сказал кандидат.

Он также сообщил, что в случае избрания будет добиваться консенсуса между партиями в вопросах улучшения ситуации в здравоохранении и образовании.

Результаты выборов должны выясниться поздно вечером в воскресенье.