Науседа: если не будет компромисса по бюджету ЕС - проиграют все страны

По его словам, это обсуждалось на Совете руководителей ЕС, а желание искать компромисс демонстрирует и Польша.

"Обе стороны стремятся найти решения, и мы точно все проиграем, если решения не будут найдены", – заявил президент на пресс-конференции в пятницу.

"Готовность к компромиссу действительно есть, она есть с обеих сторон", – добавил Г. Науседа.

Он сказал, что эту позицию четко высказал и президент Польши Анджей Дуда во время визита в Литву.

Польша и Венгрия на минувшей неделе наложили вето на бюджет ЕС в 1,8 трлн евро и план восстановления экономики от последствий коронакризиса.

Брюссель в данный момент проводит следственную процедуру в отношении усилий Варшавы ограничить независимость судебной системы. ЕС также проводит расследование нарушений таких демократических норм, как свобода слова в Венгрии. Обе страны считают предложения по верховенству права нападками, направленными на них.