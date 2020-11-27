Науседа: если не будет компромисса по бюджету ЕС - проиграют все страны

По его словам, это обсуждалось на Совете руководителей ЕС, а желание искать компромисс демонстрирует и Польша.
"Обе стороны стремятся найти решения, и мы точно все проиграем, если решения не будут найдены", – заявил президент на пресс-конференции в пятницу.
"Готовность к компромиссу действительно есть, она есть с обеих сторон", – добавил Г. Науседа.
Он сказал, что эту позицию четко высказал и президент Польши Анджей Дуда во время визита в Литву.
Польша и Венгрия на минувшей неделе наложили вето на бюджет ЕС в 1,8 трлн евро и план восстановления экономики от последствий коронакризиса.
Брюссель в данный момент проводит следственную процедуру в отношении усилий Варшавы ограничить независимость судебной системы. ЕС также проводит расследование нарушений таких демократических норм, как свобода слова в Венгрии. Обе страны считают предложения по верховенству права нападками, направленными на них.
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