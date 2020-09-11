Науседа: ЕС следует дискутировать о поддержке Беларуси после эры Лукашенко

"Мы и в дальнейшем будем инициативными в деле мобилизации прежде всего государств региона применять планы национальных санкций, ведь можно достичь одного и того же результата введением национальных планов санкций во всех государствах ЕС. Но это не было бы лучшим решением, потому что, я убежден, мы как сообщество можем сделать это и быстрее, и эффективнее", - сказал президент в интервью BNS.

"Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные державы мира еще только думают о введении санкций - США, Соединенное Королевство. Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко. Список без господина Лукашенко, наверное, достоин лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями и от них немногое зависит во внутренней жизни Беларуси", - сказал глава государства.

По словам Науседы, на Лукашенко ложится ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависимой от экономики России, и у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, и выдерживать интеграционное давление Москвы.

"Сегодня Лукашенко просто оказался в безвыходном положении, в котором - полная зависимость белорусской экономики, задолженность, новые потенциальные проекты, такие, как Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце, а она будет только увеличивать эту финансовую задолженность и зависимость. Сегодня у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких путей для договора с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить. Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину. А интенции Путина совершенно ясны - завершить ту работу, которую он намечал завершить, видимо, более 20 лет назад - то есть полностью объединить два государства в единое целое; и сегодня у Лукашенко, в нынешних обстоятельствах, очень мало рычагов, чтобы устоять под этим интеграционным давлением", - сказал президент.

По его словам, Запад может помочь, оказывая поддержку гражданскому обществу Беларуси и обсуждая экономическую помощь после заката эры Лукашенко.

"Да, ситуация нехорошая, и вызывает большую обеспокоенность, и единственный путь этому воспротивиться - это сами белорусы, которые, на мой взгляд, не хотят такой судьбы. Помощь гражданскому обществу, студентам, всем пострадавшим от жестокости режима должна быть предоставлена, следует выработать экономическую программу на тот случай, если Беларусь все же выберет путь без Лукашенко. Сегодня мы должны об этом дискутировать. Поэтому я отмечаю недостаточную роль Запада и предложил бы брать пример с государств региона, которые демонстрируют лидерство в этом вопросе", - сказал Науседа.

Он сказал, что кандидат оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская может быть признана национальным лидером, потому что имеются косвенные доказательства того, что она победила на выборах.

"Мы можем считать, конечно, госпожу Тихановскую победителем на основании косвенных доказательств. Говорят, как теперь установить, что госпожу Тихановскую поддерживает большинство жителей Беларуси? Посмотрите, когда организовывались два митинга: один - в поддержку Лукашенко, другой - в поддержку Тихановской, - на первый митинг людей заставляли идти силой, платили деньги, угрожали. Сколько собралось: немногим больше 10 000. На другой митинг, на который настоятельно и с угрозами предлагалось не идти и не участвовать в нем, без всяких просьб и призывов собралось 200 000 человек или даже больше. Не является ли это достаточно красноречивым фактором, показывающим, на стороне какого лидера жители Беларуси?" - сказал Науседа.

"Нам теперь нужно говорить, что госпожа Тихановская - национальный лидер, она берет на себя ответственность, она все более заметна как национальный лидер, как лидер национального Координационного совета. И я надеюсь, что она терпеливо проведет эту ответственность в жизнь до конца. А конец этот может быть только один - новые выборы, в которых свободно могли бы участвовать все кандидаты, а не быть выброшенными с дистанции всевозможными способами, возвращение всех политических диссидентов, число которых сейчас все продолжает увеличиваться. Тогда мы могли бы говорить о настоящих выборах с внешним наблюдением, в правильных условиях, и тогда мы установили бы, кто является настоящим лидером Беларуси. А какой путь она предпочтет: на Запад, на Восток, на Юг или на Север, - это выбор белорусского народа, и ни у кого извне нет права оказывать какое-то влияние", - сказал президент.

На вопрос, насколько реально, что Беларусь на этот раз прекратит транзит своих грузов через Клайпедский порт и Литовские железные дороги, президент ответил: "Я не возьмусь оценивать то, что происходит у людей в головах".

Науседа подчеркнул, что транзит грузов через Литву выгоден прежде всего самой Беларуси, а убытки Литвы не будут так велики, как говорит Лукашенко.

"Я апеллирую к тому, что таковы экономические реалии, что транспортировать свой грузопток через Клайпедский порт наиболее выгодно самой Беларуси. Конечно, приходится с немалой долей скепсиса воспринимать некоторые высказывания Лукашенко о вероятных последствиях прекращения этого транзита для нашего бюджета и экономики. Эти рассуждения можно встретить лишь с улыбкой. Но, разумеется, мы хотим, чтобы экономическое сотрудничество продолжалось, потому что, прежде всего, это выгодно жителям Беларуси: у них есть работа, зарплата и происходит нормальный экономический процесс. Поэтому мы очень осторожны, когда говорим о вероятных экономических санкциях для Беларуси, потому что это, прежде всего, наверное, накажет не представителей власти, а простых людей, которые сейчас протестуют против режима", - сказал Науседа.

Президент сказал, что при расширении национальных санкций Литва будет согласовывать позицию с другими странами Балтии и Польшей.

"Первое решение было по 30 фамилиям. Я сразу сказал, что список не окончательный и что вероятно его расширение. Как раз над этим вопросом мы сейчас и работаем, и стремимся, чтобы эти решения рождались сообща - чтобы мы не в одиночку их принимали и соревновались, а договаривались с соседями, прежде всего, с Латвией и Эстонией. И я также намерен говорить и с президентом Польши в ближайшем будущем, потому что, насколько мне известно, там тоже идет такое обсуждение. Хотелось бы ободрить их идти тем же путем", - сказал президент.