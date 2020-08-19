Науседа: ЕС практически принял решение о санкциях в отношении белорусских чиновников

"Евросоюз практически принял решение о применении целевых санкций в отношении тех должностных лиц Беларуси, которые непосредственно принимали участие в фальсификации результатов выборов, в репрессиях против мирных граждан Беларуси", - заявил Г. Науседа в среду на пресс конференции.

По его словам, санкции этим лицам будут введены "в ближайшем будущем".

Также президент добавил, что лидеры ЕС были едины в оценке ситуации.

"Нужно признать и с удовольствием констатирую, что мы были едины во мнениях, очень принципиально оценили то, что происходило в Беларуси. Все без исключений коллеги признали, что выборы были сфальсифицированы, не были свободными и их результат не может быть признан законным", - говорил Г. Науседа.

Он также отметил, что на заседании "часто упоминалась Литва" и стране была выражена благодарность за лидерство в этом вопросе.

Президент подчеркнул, что главы стран ЕС в достижении договоренности о санкциях действовали "быстро, решительно и с ценностных позиций".

Также Г. Науседа подчеркнул, что ни одна страна не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси.

"Шла речь и о том, что Россия не имеет права, как, кстати, и ЕС, вмешиваться во внутренние процессы Беларуси, поэтому мы должны создать условия для мирного диалога, но не предпринимать интервенций во внутреннюю жизнь Беларуси", - говорил глава Литвы.

"Эти важнейшие, фундаментальные ценности должны уважаться, ведь в противном случае всегда одна или другая сторона сможет подвергнуть сомнениям результаты такого диалога, который не проходил стараниями самого белорусского общества", - добавил президент Литвы.

Он подчеркнул, что режим воюющий с мирными протестующими режим ведет себя, мягко говоря, противоречиво.

"Мы видим, что срабатывают определенные инстинкты самосохранения, режим колеблется, предпринимает различные меры, которые, мягко говоря, противоречивы. (...) Единственный путь к примирению - это мирный способ решения конфликта. Не должно в отношении своего общества делаться то, о чем потом можно горько пожалеть", - добавил Г. Науседа.

Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия.