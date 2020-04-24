"Мы идём в правильном направлении, находим финансовые инструменты, с помощью которых Европа сможет вернуться на нормальный путь развития", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в пятницу.
"Появляется так называемый фонд восстановления, целью которого, по моему глубокому убеждению, должно быть дополнение многолетней финансовой перспективы и достижение тех же целей, что стоят в политике конвергенции, сельского хозяйства", - сказал президент.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент посоветовал этим летом не отдыхать за пределами Литвы (6)
Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции...
Ассоциация баров и ресторанов призывает поддержать бизнес: оставляли 2 евро чаевых, сейчас оставьте 7 (212)
В Литве вот-вот откроются уличные кафе и бары, однако...
Правительство Литвы за работу в условиях карантина увеличило себе зарплаты на 25% (14)
24 апреля на пресс-конференции в правительстве Литвы...
С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения карантина (3)
С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения...