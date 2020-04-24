aA
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Евросоюз (ЕС) находит финансовые инструменты, которые помогут континенту вернуться на "нормальный путь развития".
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы идём в правильном направлении, находим финансовые инструменты, с помощью которых Европа сможет вернуться на нормальный путь развития", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в пятницу.

"Появляется так называемый фонд восстановления, целью которого, по моему глубокому убеждению, должно быть дополнение многолетней финансовой перспективы и достижение тех же целей, что стоят в политике конвергенции, сельского хозяйства", - сказал президент.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронакризис в Европе будет хуже мирового. Придется потратить триллионы евро, но проблема не в деньгах (22)

Мир погружается в худший кризис за последние 100 лет, и...

ЕС создает гигантский фонд для восстановления экономики после пандемии (5)

В ЕС надеются собрать около 1,5 трлн евро. Уже к 1 июня...

TOP новостей

Президент посоветовал этим летом не отдыхать за пределами Литвы (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции...

Lauko kavinės Kaune Lauko kavinės Kaune

Ассоциация баров и ресторанов призывает поддержать бизнес: оставляли 2 евро чаевых, сейчас оставьте 7 (212)

В Литве вот-вот откроются уличные кафе и бары, однако...

Žygimantas Vaičiūnas Eurai

Правительство Литвы за работу в условиях карантина увеличило себе зарплаты на 25% (14)

24 апреля на пресс-конференции в правительстве Литвы...

В Литве коронавирус унес жизни еще двух человек

В пятницу во время пресс-конференции министр...

С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения карантина (3)

С 11 мая в Литве планируют третий этап смягчения...

|Maža didelių žinių kaina