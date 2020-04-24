"Мы идём в правильном направлении, находим финансовые инструменты, с помощью которых Европа сможет вернуться на нормальный путь развития", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в пятницу.

"Появляется так называемый фонд восстановления, целью которого, по моему глубокому убеждению, должно быть дополнение многолетней финансовой перспективы и достижение тех же целей, что стоят в политике конвергенции, сельского хозяйства", - сказал президент.