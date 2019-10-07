Президент .литвы Гитанас Науседа говорит, что дискуссии стран Балтии о строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) должны спуститься с политического на экспертный уровень, на котором литовцы могли бы доказать вред покупки электроэнергии с этой станции.
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Как сказал глава государства в понедельник, у него есть надежда на то, что технические аргументы могут убедить Латвию и Эстонию в том, что покупка электроэнергии не будет выгодна экономически и навредит стремлению синхронизировать энергосети с сетями Западной Европы и отключению от контролируемого Россией кольца БРЭЛЛ.

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"Черт скрывается в деталях, и есть много вещей, связанных с технической стороной дела, которые могут показать, что покупка электроэнергии с БелАЭС, если выработка таковой начнется, нисколько не выгоднее в экономическом отношении, а в геополитическом отношении, в плане реализации проекта синхронизации является вредной", – сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсе.

"Я действительно считаю, что сейчас весь центр тяжести должен перейти с политического уровня на более низкий уровень, на котором министры, эксперты по энергетике вполне четко излагают всю последовательность решений или последствий, что могут быть связаны вот с такой пока ограниченной солидарностью, и тогда пусть наши партнеры решают", – сказал Г. Науседа.

Правительство Литвы утверждает, что Беларусь строит свою станции недалеко от Литвы с нарушениями стандартом безопасности, и призывает блокировать импорт электроэнергии с этой станции.

Соседняя Латвия с этим не согласна, утверждая, что блокада повысит цены на электричество и риски для безопасности поставок, поэтому сохраняется возможность попадания электроэнергии на рынок стран Балтии через Россию или Латвию.

Г. Науседа в понедельник сказал, что "сегодня на самом деле было бы преждевременно считать что-то или окончательно принятым, или окончательно появившейся ясностью".

"На политическом уровне (...) и белорусы, и партнеры в странах Балтии и Евросоюзе информированы о нашем принципиальном решении не покупать (электроэнергию с БелАЭС – ред.), и тогда вопрос, даже если такая атомная станция и будет действовать, какой будет ее экономическая модель и экономическая оправданность", – сказал Г. Науседа.

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