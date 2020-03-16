"Есть реальная возможность с помощью структур ЕС проводить более активную политику, и в этом смысле сегодняшняя ситуация более благоприятна как в силу более адекватного, ответственного и гибкого отношения структур ЕС к тому, что делают отдельные государства в своей экономической политике, так и в силу того, что, в отличие от 2008 года, у нас есть определённые резервы. Велики они или малы – вопрос вкуса", – сказал Г. Науседа после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом в понедельник.

По его словам, чтобы приостановить замедление темпов роста экономики, "в отличие от 2008–2009 годов, проводится иная политика стабилизации антицикличной экономики".

"Даже объявленные сегодня меры связаны с общим регулированием ЕС (...) Откладывание уплаты налогов, снижение налогового бремени и повышение государственных расходов предназначены для смягчения тех ударов, которые приходят из-за влияния коронавируса на наши основные торговые рынки и на наш собственный внутренний рынок", – сказал президент.

"Такие вещи были бы невозможны, если бы осталось такое жёсткое регулирование, которое сейчас имеет место как в плане государственной помощи бизнесу, так и в плане пакта стабильности и роста", – добавил он.

В понедельник кабмин утвердил план стимулирования пострадавшей от коронавируса экономики стоимостью примерно 2,5 млрд евро.

Из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин.