"Вопрос социального отчуждения становится вопросом интегральности государства или социального мира. Если мы ничего не сделаем в этой сфере, то мы не только потеряем людей через эмиграцию, но и получим сложный социальный климат", – сказал Г. Науседа журналистам.

Он сказал, что в годовом сообщении завершающей работу на посту президента Дали Грибаускайте не увидел достаточного внимания проблемам социальной отчужденности и образования.

Г. Науседа утверждает, что планируемое правительством интенсивное повышение не облагаемого налогами минимума доходов (ННМ) может помещать реализации целей социальной политики, а, следовательно, возможно придется замедлить ожидаемые темпы.

"Может случиться так, что здесь придется выбирать – либо мы реализуем эти меры, которые предусмотрены и в отношении и детских пособий, и других вещей, и возможно, одновременно рассматриваем, не обязательно остановку роста ННМ, но замедление увеличения, – либо мы просто оставляем ситуацию с налоговой реформой таковой, какая есть, и отказываемся от значительной подвижки в сфере социальной политики", – сказал избранный президент.

Г. Науседа отметил, что следует обдумать и совершенствование прогрессивных налогов, однако одно лишь повышение нынешних тарифов или введение новых будут недостаточными.

"Дальнейшее совершенствование системы прогрессивного налогообложения не является табу. Только у меня немного вызывают беспокойство звучащие предложения о том, что нам просто нужно сейчас ввести или больше тарифов, или поднять потолок тарифов. Честно говоря, в нынешнем положении принять такое решение означает не сделать ничего, поскольку нынешний тариф в 27% действует для такой исчезающей группы людей, что практически даже не позволяет говорить о фактическом существовании прогрессивной налоговой системы в Литве", – сказал избранный президент.

По его словам, в этом контексте было бы лучше снизить потолок доходов, с которого бы применялся более высокий тариф налога, а прогрессивные тарифы налога могут применяться в отношении всех доходов, не только связанных с трудовыми отношениями.

"Вернуться к принципу, согласно которому разные тарифы применяются не по происхождению доходов, а по их размеру. Чтобы вклад в государственные дела больше вносили те, кто зарабатывает больше, и не так важно, из каких источников они зарабатывают. Чтобы не было так, что люди, которые, возможно, получают доходы в форме нетрудовых поступлений, а в других формах, по не совсем понятным причинам платят меньший тариф налога, чем человек, который работает полный рабочий день и работает всю жизнь", – пояснил Г. Науседа.

Еврокомиссия (ЕК) утверждает, что неравенство доходов в Литве остается одним из крупнейших в Евросоюзе. Бедность чаще всего грозит людям старшего возраста, людям с недугами, неполным семьям и безработным.

Брюссель похвалил правительство Литвы за введение детских пособий, повышение некоторых социальных выплат, однако отмечает, что прогресс ограничен.

По мнению экспертов ЕС, неравенство в Литве поощряют малые расходы на социальное обеспечение и нехватка социальных услуг. ЕК предлагает Литве рассмотреть возможность расширения базы налогообложения недвижимости, ввести налог на автомобильное загрязнение, создать прогрессивную систему налогообложения.