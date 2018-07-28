27 июля утром в интервью на Žinių radijаs лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что отделения партии кроме членов - Андрюса Кубилюса, Ингриды Шимоните, Вигаудаса Ушацкаса и Жигимантаса Павилёниса - предлагают на пост президента непартийного экономиста Гитанаса Науседу.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Сам Науседа, занимающий первое место в рейтинге возможных кандидатов, благодарит консерваторов за доверие, но отмечает, что если решит участвовать в выборах, то будет независимым кандидатом.

"Спасибо людям, что выбрали, таким было их решение. Я слышал, что некоторые отделения выдвигают мою кандидатуру наряду с другими. Думаю, это естественная практика. Они могут выдвигать любого жителя Литвы, старше 40 лет, если он не был судим", – сказал Науседа порталу LRT.lt.

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На вопрос, согласился бы он стать кандидатом СО-ХДЛ, экономист ответил, что его позиция однозначна, если он будет участвовать в выборах, то только как независимый кандидат со своей программой, стратегией и командой.

По словам Науседы, поддержка политических партий должна оцениваться в каждом случае отдельно, в зависимости от того, что это за партия, нет ли у нее проблем с правоохраной.

Он сказал, что, конечно, было бы странным, если бы человек, который идет на выборы в надежде объединить Литву, отклонял поддержку политических сил только потому, что ему что-то не нравится. По словам экономиста, если он начинал бы политическую карьеру с отклонения помощи и предложений, то не было бы похоже, что он намерен объединять.

На вопрос, будет ли он участвовать в президентских выборах, Науседа дал понять, что такая вероятность не исключена: "Не могу исключать такой возможности. В отличие от других возможных кандидатов, я свое решение еще не принял. Думаю, приму его в ближайшее время".

Правда, он сказал, что после принятия решения не сразу сообщит о нем. Он заметил, что решение будет принято не позже октября.

Ландсбергис также сказал, что партия выберет своего кандидата осенью. СО-ХДЛ будет открыто голосовать за возможных кандидатов. В голосовании смогут участвовать не только члены СО-ХДЛ, но и все жители Литвы старше 16 лет.

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