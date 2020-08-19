Об этом президент говорил на заседании глав стран Европы в среду.

"Я поднял его (вопрос – BNS) в такой форме: можем ли мы считать, что БелАЭС, эксплуатацию которой хотят начать без проведения всех стресс-тестов, без соблюдения требований к безопасности и особенно с учетом сегодняшних обстоятельств, может ли быть такая атомная станция быть приемлемой для ЕС и не будем ли мы трактовать импорт электроэнергии с такой станции в создавшихся обстоятельствах как поддержку этому режиму, который скомпрометировал себя", - сказал журналистам в среду президент.

Он выразил надежду, что о важной для Литвы проблеме услышат и соседние страны, и ЕС.

"Мы на самом деле говорили не задавая вопросы и собирая ответы на них, а каждый делился теми мыслями, которые нам сегодня кажутся важнейшими. Думаю, что у этого должен быть отклик как в сердцах и в умах наших соседей, так, я надеюсь, и в общей позиции ЕС," - подчеркнул Науседа.

Литва является самым активным критиком БелАЭС.

На видеосовещании Совета глав стран Европы обсуждалась ситуация в Беларуси после выборов.