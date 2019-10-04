В интервью, которое 3 октября было опубликовано на CNN, глава Литвы подчеркнул, что представленный три года назад сценарий аналитического центра RAND, в котором сказано, что Литву можно занять в течение 36 часов - слишком пессимистический.
"Это слишком пессимистический подход. Я говорил с нашими генералами, они заверили меня, что за два дня захватить Литву не удастся, поскольку, по их подсчетам, это займет 3-4 недели. Если это так, то мы можем рассчитывать на помощь союзников по НАТО", – сказал Науседа.
В рассуждениях о политике Литвы в отношении России президент подчеркнул, что он предложил "диалог вместо борьбы" и поиск компромиссов.
Науседа подчеркнул, что отношения с Россией в ущерб Украине улучшатся не будут.
"Российская агрессия в отношении Украины недопустима. Если мы будем пытаться в одностороннем порядке улучшить отношения с Россией в ущерб Украине, то это будет плохое решение, поскольку мы хорошо знаем российских политиков. Если пойдешь на односторонние компромиссы, они расценят это как проявление слабости", – сказал президент Литвы.
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