Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не несколько дней, а три-четыре недели, сказал американским СМИ президент Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

В интервью, которое 3 октября было опубликовано на CNN, глава Литвы подчеркнул, что представленный три года назад сценарий аналитического центра RAND, в котором сказано, что Литву можно занять в течение 36 часов - слишком пессимистический.

"Это слишком пессимистический подход. Я говорил с нашими генералами, они заверили меня, что за два дня захватить Литву не удастся, поскольку, по их подсчетам, это займет 3-4 недели. Если это так, то мы можем рассчитывать на помощь союзников по НАТО", – сказал Науседа.

Статьи по теме:
Президенты Литвы и Латвии разошлись во мнениях по БелАЭС, но обещали разрешить спор по морской границе  (50)
Президент Литвы защитил главу МИД от критики оппозиции  (9)

В рассуждениях о политике Литвы в отношении России президент подчеркнул, что он предложил "диалог вместо борьбы" и поиск компромиссов.

Науседа подчеркнул, что отношения с Россией в ущерб Украине улучшатся не будут.

"Российская агрессия в отношении Украины недопустима. Если мы будем пытаться в одностороннем порядке улучшить отношения с Россией в ущерб Украине, то это будет плохое решение, поскольку мы хорошо знаем российских политиков. Если пойдешь на односторонние компромиссы, они расценят это как проявление слабости", – сказал президент Литвы.

Статьи по теме:

Президент Литвы предлагает быстрее повышать пенсии (17)

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен вручить...

Политика

Эмануэлис Зингерис: ПАСЕ используется для демонтажа политической воли свободных парламентариев (4)

Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...

Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (8)

Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...

Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (90)

Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...

"Террористическое государство": выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о России (95)

В ходе выступления главы российской делегации Петра...

Делегированная Эстонией комиссар: ЕС может предоставить помощь БелАЭС для обеспечения безопасности (2)

Эстонский политик Кадри Симсон, которую Эстония...

TOP новостей

Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (90)

Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...

Появилась информация о налоге на автомобили: критики считают, что это напрасная трата денег (49)

Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает...

Эмануэлис Зингерис: это безоговорочная капитуляция ПАСЕ и принятие условий Кремля (4)

Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...

Вместо выходных 2 ноября и 1 мая депутат предлагает сделать длиннее отпуск (12)

Депутат литовского парламента предлагает отказаться...

Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (8)

Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...