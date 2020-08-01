Гитанас Науседа убежден, что просыпающемуся белорусскому гражданскому обществу есть, что сказать об Островецкой АЭС.
"Запуск АЭС торопят, и я считаю, что все международное сообщество, особенно европейское сообщество, должно очень принципиально взглянуть на то, что происходит за пределами границ, и что дело не только в Литве и Беларуси, Латвии и Беларуси или Польше и Беларуси. Это вопрос безопасности для всего региона", - сказал глава государства журналистам.
По словам Г. Науседы, гражданское общество также должно четко высказывать свое мнение.
Среди прочего, президент выразил уверенность, что пробуждающемуся белорусскому гражданскому обществу также "есть, что сказать по этому вопросу".
"Чего не было, так это никакого обсуждения с ними о того, что строить, как строить. Это было даже не решение самой Беларуси, а решение другого государства, и Беларусь теперь становится своего рода заложником", - сказал президент.
Ранее Г. Науседа заявил, что с новой угрозой государству - ядерным монстром, Островецкой АЭС, - борьба никогда не прекратится.
Литва является крупнейшим критиком электростанции, которая строится в Беларуси, и намерена бойкотировать доступ к рынку электроэнергии с нее. Минск отвергает обвинения Вильнюса в несоблюдении требований безопасности.
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