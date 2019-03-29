Международный батальон. С 2017 года в дислоцированном в Рукле батальоне НАТО служат более тысячи военнослужащих. Большая их часть - 530 военнослужащих - была направлена ​​в Литву командующей этим подразделением Германией. Примерно по 240 военнослужащих направили Нидерланды и Чехия, норвежцы прислали более 20, Бельгия отправила одного солдата, а Исландия - одного гражданского сотрудника. Союзные войска в Литву также привезли танки, пехотные боевые машины и другую технику.

Несколько месяцев назад министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что её страна в течение ближайших трёх лет в военную инфраструктуру в Рукле и Пабраде инвестирует 110 млн евро.

Воздушная полиция. В настоящее время около 140 польских солдат с четырьмя истребителями F-16 выполняют эту миссию НАТО в Прибалтике с авиационной базы в Шяуляй. Страны, ответственные за миссию, меняются каждые четыре месяца. Миссия Воздушной полиции действует с 2004 года.

Штаб в Вильнюсе. В созданном в столице Литвы в 2015 году так называемом подразделении по интеграции сил НАТО несут службу 20 литовских военнослужащих и 20 солдат из 13 союзных стран. Этот штаб отвечает за оказание помощи Литве в передислокации союзников, особенно сил быстрого реагирования Североатлантического союза.

Центр энергетической безопасности. Центр компетенции НАТО по энергетической безопасности в Литве создан в 2012 году, в настоящее время там работает 32 человека, половина из которых - литовские военнослужащие и гражданские лица. Другую половину персонала действующего в Вильнюсе центра составляют представители союзников из десяти стран Альянса.

Центр управления и обмена сообщениями. Несколько десятков эстонских и латвийских военнослужащих служат в обосновавшемся в Каунасском районе Центре контроля воздушного пространства, где был создан Объединённый Балтийский центр управления и обмена информацией. Точное их число не оглашается.

Соединенные Штаты. Логистический батальон армии США, базирующийся в Мариямполе, обслуживает примерно 25 американских военнослужащих. Войска сил спецназначения США регулярно прибывают в страну, но их количество не сообщается.

С 2014 года США Литве выделили более 200 млн евро - закупили военную технику, организовывали обучение и инвестировали в военную инфраструктуру. В расположенном в Шяуляйском районе Мумчяйчяй оборудованы помещения для хранения оружия и техники США.

Ожидания относительно ПВО и кораблей. Литва располагает ракетами малой дальности и покупает системы средней дальности, но она не может покупать ракеты большой дальности, которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты. Литовцы хотели бы, чтобы их развернули союзники, но пока это кажется маловероятным.

Литва также стремится изменить мандат миссии воздушной полиции, чтобы она стала миссией противовоздушной обороны. Для эффективной противовоздушной обороны также важны и возможности радиолокаторов, механизмы обмена информацией и планы обороны для противодействия российским военным мощностям в Калининградской области.

Литва также добивается, чтобы НАТО направляло больше военных кораблей в Балтийское море.

Движение сил. Литва призывает к созданию так называемого "военного шенгена" - системы, которая позволила бы военнослужащим из европейских стран передвигаться с минимальными препятствиями.

Балтийские государства утверждают, что в состоянии наладить систему выдачи разрешений на ввоз военной техники союзников, и такие разрешения могут быть выданы в течение 24 часов. Тем не менее, до сих пор сталкиваются с проблемами приспособления гражданской инфраструктуры - железных и автомобильных дорог, виадуков.

Официальные лица из Литвы и других стран региона также призывают предоставить больше полномочий главному командующему силами НАТО в Европе. Это предлагается в связи с обеспокоенностью относительно того, что принятие политических решений в созданном всеми членами Совете НАТО в условиях кризиса может занять слишком много времени.

Поддержка из США. Вдохновлённая усилиями Литвы вернуть американские войска для постоянного присутствия, власть теперь пытается убедить американцев организовывать в стране больше учений. Американские солдаты для этого прибывают из Польши. Американские военнослужащие численностью до роты постоянно находились в каждой из стран Балтии с момента аннексии Крыма в 2014 году до осени 2017 года.