Нынешняя ситуация

В данный момент в Литве служат свыше тысячи военных союзников, миссию Балтийского воздушного патрулирования осуществляют десять истребителей.

В Боевой группе Батальона передового базирования НАТО дислоцировано около 1 тыс. военных из Германии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Бельгии и Исландии. Планируется, что в июле дополнительно прибудут чешские военные.

С мая на четырехмесячные учения в Литве были дислоцированы 140 военных португальских ротационных сил.

Португалия, возглавляющая сейчас миссию Балтийского воздушного патрулирования, дислоцировала на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй четыре истребителя F-16, а укрепившая миссию Испания – шесть истребителей Eurofighter Typhoon. Дополнительно для патрулирования над морем прибыл и самолет португальских ВС P-3C. Контингент Португалии составляет около 110 военных, а Испании – около 140.

В подразделении Интеграционных сил НАТО в Литве служат 19 литовских военных и военные 22 стран-союзниц.

В центре Энергетической безопасности натовской компетенции в Литве в данный момент обязанности выполняют 28 человек, из них - 16 литовских военных и гражданских специалистов и 12 - из союзнических стран.

В Литве также дислоцированы 35 военных логистической поддержки армии США.

В Центре воздушного пространства и контроля ВВС Литвы, где находится Общий центр управления и донесений Балтийских стран (Control and Reporting Centre, CRC), дислоцированы 25 союзнических военных.

Ожидания Литвы

Самое большое беспокойство – пробелы в противовоздушной обороне. У Литвы есть ракеты малой дальности, она закупает системы средней дальности, но ей не по карману установки большой дальности такие, как Patriot. Последние могут сбивать самолеты и баллистические ракеты. Литовцы надеются, что их привезут союзники. Литва также стремится изменить мандат миссии воздушного патрулирования, чтобы это превратилось в миссию воздушной обороны. Для эффективной противовоздушной обороны также важны мощности радаров, соглашения об обмене информацией и оборонные планы нейтрализации российских мощностей, находящихся в Калининградской области.

Литва стремится к том, чтобы союзники по НАТО присылали больше военных судов в Балтийское море. Литва пока безрезультатно пытается убедить США вернуть их военных на основе постоянного присутствия. По роте американских военных было дислоцировано в каждой из Балтийских стран с аннексии Крыма в 2014 году до осени 2017 года, но после создания в Литве, Латвии и Эстонии международных батальонов НАТО, американские роты были выведены, а сейчас военные США прибывают на учения из Польши.

На саммите НАТО конкретных решений по этим вопросам не будет принято, однако дипломаты надеются, что руководство Альянса впервые назовет эти пробелы и обяжет военное руководство блока представить оценки и рекомендации.