Нынешняя ситуация
В данный момент в Литве служат свыше тысячи военных союзников, миссию Балтийского воздушного патрулирования осуществляют десять истребителей.
В Боевой группе Батальона передового базирования НАТО дислоцировано около 1 тыс. военных из Германии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Бельгии и Исландии. Планируется, что в июле дополнительно прибудут чешские военные.
С мая на четырехмесячные учения в Литве были дислоцированы 140 военных португальских ротационных сил.
Португалия, возглавляющая сейчас миссию Балтийского воздушного патрулирования, дислоцировала на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй четыре истребителя F-16, а укрепившая миссию Испания – шесть истребителей Eurofighter Typhoon. Дополнительно для патрулирования над морем прибыл и самолет португальских ВС P-3C. Контингент Португалии составляет около 110 военных, а Испании – около 140.
В подразделении Интеграционных сил НАТО в Литве служат 19 литовских военных и военные 22 стран-союзниц.
В центре Энергетической безопасности натовской компетенции в Литве в данный момент обязанности выполняют 28 человек, из них - 16 литовских военных и гражданских специалистов и 12 - из союзнических стран.
В Литве также дислоцированы 35 военных логистической поддержки армии США.
В Центре воздушного пространства и контроля ВВС Литвы, где находится Общий центр управления и донесений Балтийских стран (Control and Reporting Centre, CRC), дислоцированы 25 союзнических военных.
Ожидания Литвы
Самое большое беспокойство – пробелы в противовоздушной обороне. У Литвы есть ракеты малой дальности, она закупает системы средней дальности, но ей не по карману установки большой дальности такие, как Patriot. Последние могут сбивать самолеты и баллистические ракеты. Литовцы надеются, что их привезут союзники. Литва также стремится изменить мандат миссии воздушного патрулирования, чтобы это превратилось в миссию воздушной обороны. Для эффективной противовоздушной обороны также важны мощности радаров, соглашения об обмене информацией и оборонные планы нейтрализации российских мощностей, находящихся в Калининградской области.
Литва стремится к том, чтобы союзники по НАТО присылали больше военных судов в Балтийское море. Литва пока безрезультатно пытается убедить США вернуть их военных на основе постоянного присутствия. По роте американских военных было дислоцировано в каждой из Балтийских стран с аннексии Крыма в 2014 году до осени 2017 года, но после создания в Литве, Латвии и Эстонии международных батальонов НАТО, американские роты были выведены, а сейчас военные США прибывают на учения из Польши.
На саммите НАТО конкретных решений по этим вопросам не будет принято, однако дипломаты надеются, что руководство Альянса впервые назовет эти пробелы и обяжет военное руководство блока представить оценки и рекомендации.
Глава ВОЛ: надежды на проведение референдума по гражданству уменьшились (2)
После того, как президент Литвы наложила вето на...
Президент Литвы призывает узаконить предоставление двойного гражданства конституционным путём (4)
Президент Литвы Даля Грибаускайте по причине...
Председатель "аграриев" считает вето на поправки к референдуму о гражданстве потерей времени (1)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...
НАТО в Литве: нынешняя ситуация и ожидания (5)
В свете начала саммита НАТО, BNS представляет важнейшие...
Литва "отчасти поддерживает" требования президента США к союзникам по НАТО (28)
Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что...
TOP новостей
Парадокс: Литва не богатая, а дешевая страна, поэтому денег получит меньше (37)
До сих пор Литва была одной из тех стран Евросоюза ,...
Суд постановил: банку придется возместить клиентам стотысячные убытки (1)
Одному из крупных банков Литвы – SEB – клиенты...
Со следующего года порядок оплаты услуг по вывозу мусора изменится (3)
Уже со следующего года плату за вывоз мусора в Литве...
Немецкий военный подозреваемый в нанесении телесных повреждений: меня сексуально домогались (79)
Военный из Германии, который служил в дислоцированном...