Эту информацию подтвердил во вторник BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"В данный момент мы можем утверждать, что вопрос практически согласован. Они утверждены", – сказал BNS министр.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы. На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

На саммите НАТО в декабре Генсекретарь Альянса заявил, что лидеры стран одобрили обновленный план обороны Балтийских стран и Польши.

Однако до его вступления должны завершиться формальные процедуры, и турки их остановили, выдвинув свои требования.

Л. Линкявичюс сообщил, что в понедельник в беседе поблагодарил министра иностранных дел Турции за конструктивный подход, однако отказался детализировать, как удалось добиться компромисса.

"Я не намерен раскрывать особых деталей. В декабре прошлого года, на саммите в Лондоне, было принято политическое решение, о чем было заявлено, однако согласование продолжалось, и этот процесс продлился столько, сколько продлился", – сказал Л. Линкявичюс.

"Решение принято, и это успешное решение, с которым мы можем поздравить друг друга, что я вчера и сделал в общении со своим коллегой в Турции", – сказал министр.

"Это нормальный процесс, поскольку все решения НАТО, будь это операционные, или финансовые, или военные, принимаются только с общего согласия, консенсусом, требуется столько времени, сколько требуется, но НАТО этим и отличается, что учитывает интересы всех стран-членов, и тогда оно выполняется всеми, это также важно и дает надежность", – сказал Л. Линкявичюс.

"Этап согласования завершен, и план нужно реализовать, поэтому военные, лица, занимающиеся военным планированием, также должны взяться за важную работу, которая их ждет", – сказал министр.

"Турция конструктивно участвовала в процессе, как и всегда, и всегда принципиально защищает свои интересы во всех вопросах, этот не исключение. То, что происходило, не было направлено против Балтийских стран или Литвы, что не раз акцентировалось, поэтому не следует драматизировать все это, результат является позитивным, и мы его приветствуем", – добавил Л. Линкявичюс.

О переломе на переговорах во вторник первым сообщил Delfi.

Обычно должностные лица НАТО публично не комментируют этапы рассмотрения оборонных планов.

Оборонные планы засекречены, однако должностные лица Литвы постоянно просят союзников обеспечить мощности противовоздушной обороны и ускоренное размещение военных подразделений в случае кризиса.