"Подразделения сухопутных сил НАТО очень успешно и быстро интегрировались в регион, но мы должны укрепить их элементами воздушных и морских сил. Это станет для нас следующим вызовом в Балтийских странах и Польше", — сказал генерал, комментируя размещение в Эстонии, Латвии, Литве и Польше боевых групп альянса.
По словам генерала Эверарда, сотрудничество сухопутных и военно-воздушных сил имеет важное значение, так как позволит еще больше повысить обороноспособность боевых групп и их способности к сдерживанию, передает агентство LETA со ссылкой на BNS.
По его словам, состоявшийся в конце августа визит британских истребителей в Эстонию не был последним, и подобные совместные тренировки с местной боевой группой НАТО планируется проводить и в дальнейшем.
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