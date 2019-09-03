Новый заместитель министра будет курировать вопросы в сфере строительства, территориального планирования, жилищного строительства, пространственного планирования и градостроительства, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства окружающей среды Юстас Ясконис.
М.Нармонтас поступил на государственную службу в 2004 году, с 2010 года он отвечал за городское, архитектурное и пространственное планирование в Министерстве окружающей среды, а с начала 2017 года - и за сферу строительства.
Заместителями министра окружающей среды являются также Раса Вайткявичюте и Юстина Григаравичене.
Прокуратура Литвы передает в суд дело о непрозрачной выдаче визы россиянину
Во вторник Генпрокуратура сообщила, что передала в суд...
Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды
Марюс Нармонтас, специалист по строительству и...
Глава МИД Литвы и новый посол Беларуси обсудили вопрос безопасности Островецкой АЭС (1)
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...
МИД Китая: дипломаты в Литве законы не нарушали (12)
Китайские дипломаты в Литве закон не нарушали, а...
Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно (22)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что...
TOP новостей
Карбаускис: данных о Розовой для объявления импичмента достаточно (22)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис не исключает, что...
Литва победила Канаду и вышла во второй этап ЧМ по баскетболу
Сборная Литвы по баскетболу одержала вторую победу...
Массовое злоупотребление: вокруг Вильнюса на сельскохозяйственной земле строят дома (19)
Вы хотите построить дом в красивом месте недалеко от...
Прокуроры не видят преступления в решении снять доску Норейке (7)
Прокуроры отказались начинать досудебное...
МИД Китая: дипломаты в Литве законы не нарушали (12)
Китайские дипломаты в Литве закон не нарушали, а...