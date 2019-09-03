Нармонтас приступил к обязанностям вице-министра окружающей среды

Новый заместитель министра будет курировать вопросы в сфере строительства, территориального планирования, жилищного строительства, пространственного планирования и градостроительства, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства окружающей среды Юстас Ясконис.

М.Нармонтас поступил на государственную службу в 2004 году, с 2010 года он отвечал за городское, архитектурное и пространственное планирование в Министерстве окружающей среды, а с начала 2017 года - и за сферу строительства.

Заместителями министра окружающей среды являются также Раса Вайткявичюте и Юстина Григаравичене.