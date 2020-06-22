Кроме того, по словам главы Дирекции автомобильных дорог, ни одна из этих дорог не соответствует критериям, установленным самим министром. Согласно министерским критериям, 150-миллионный пакет дополнительных средств на обновление дорог, который был направлен правительством на восстановление экономики страны после кризиса, должен быть распределен тем проектам, у которых уже есть готовые технические проекты, договоры о подряде должны быть подписаны до 1 июля, а работы выполнены до конца ноября.
"Нас и самих удивляет, что мы не выполняет обещаний, предусмотренных в правительственной программе, а средства направляются на те объекты, которых нет в этой программе", - заявил BNS Виталий Андреев.
Замминистра транспорта Виргаудас Пуоджюкас уверяет, что проект асфальтирования одной дороги уже готов, а для двух других дорог проекты не нужны, а отремонтировать "очень важные" дороги просили сами самоуправления.
Одна из дорог находится в Тракайском районе, где избирательный округ Я. Наркявича, другие две - в Шальчининкайском районе, где большинство в совете у Избирательной акции литовских поляков-Союза христианских семей, делегировавшей министра в правительство.
По приказу Я. Наркявичюса от 17 июня на асфальтирование 1 километра районной дороги от д. Шклеряй до д. Алуона в Тракайском районе выделено 300 тыс. евро, а на ремонт участка районной дороги длиной 2,4 км в д. Дайнава в Шальчининкайском районе – 400 тыс. евро. Также на дорогу длиной 1,7 км по городку Тургяляй в том же районе – 271 тыс. евро.
По словам главы Дирекции автомобильных дорог В. Андреева, ни одна из этих дорог не была в списке приоритетов, кроме того, проекты их ремонта не разработана, поэтому дирекция не планирует подписывать договоров о подряде и реализовывать данные проекты.
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