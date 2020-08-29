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После угроз авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко переориентировать белорусские грузы из Клайпедского порта в другие порты, министр транспорта Литвы заявил, что в настоящее время изменений в перевалке грузов через Литву нет, однако, по его мнению, политические решения Минска навредят только экономике самой Беларуси и ее людям.
Jaroslavas Narkevičius
Jaroslavas Narkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сегодня никаких сбоев в движении грузов нет. Будет нелогично и плохо, если будут приниматься решения, которые могут навредить благополучию самих белорусов. Так как перенаправление или подобные политические решения навредили бы положению жителей Беларуси", - сказал BNS Ярослав Наркевич.

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Министр транспорта утверждает, что не видит возможностей для легкой переориентации белорусских грузов в другом направлении.

"Мы анализировали ситуацию, очевидно, что других альтернатив на сегодня нет, чтобы можно было бы осуществлять это или из Латвии, или из Санкт-Петербурга. С этим вот такая ситуация", - заявил министр.

Всё же Я. Наркевич признал, что для Литвы потерять крупную долю транзитных грузов было бы болезненно.

"Грузопотоки - для железной дороги - это пятая часть всех грузов, для Клайпедского морского порта - перевалка грузов свыше 16 (млн - BNS) тонн. Это, конечно, значительная цепочка движения товаров. Но мы должны оценивать ситуацию на сегодняшний день - она не изменилась", - отметил министр.

По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.

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