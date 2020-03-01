"Министр обратился с жалобой в Вильнюсский окружной суд, (...) в жалобе просит отменить решение комиссии в тех частях, где сказано, что министр нарушил положения правовых актов", – сообщила BNS пресс-атташе министра Алдона Гринене.
ГКСЭ в январе постановила, что министр нарушил закон о сочетании государственных и частных интересов, когда его обед и ужин во время зарубежных командировок оплатили подчинённые ему учреждения и предприятия.
Сам министр сказал, что лица, которые оплатили обед и ужин, просто руководствовались обычной практикой.
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