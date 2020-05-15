Министр утверждает, что обнародованная в СМИ информация о реконструкции его дома в обмен на заказы самоуправления не соответствует действительности.

Министр направил заявление относительно клеветы генеральному прокурору Эвалдасу Пашилису, сообщило Минтранспорта.

О сделках Я. Наркевича в четверг сообщило LRT. Как говорилось в сообщении, министр транспорта Я. Наркевич, который десять лет назад занимал высокие должность в самоуправлениях Вильнюса и Тракай, мог оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ в Вильнюсе и Тракай. Как сообщило LRT, за победу на конкурсе 10% от сумм полученных проектов компания должна была отдать на реконструкцию дома политика в Тракай.

Бывший владелец Sodziaus bustas Александрас Рибниковас сказал порталу 15min.lt , что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ.

По словам А. Рибниковаса, Я. Наркевич предложил ему такую схему, обещая впоследствии вернуть деньги, однако вернул всего 8 тыс. литов и остался должен около 400 тыс. литов.

Бывший глава Sodziaus bustas сказал, что представил информацию Генпрокуратуре. Служба спецрасследований (ССР) начала досудебное расследование, в котором подозрения пока никому не предъявлены. Как утверждает 15min.lt, предпринимателю в этом расследовании присвоен статус специального свидетеля.

Я. Наркевич отрицает сделки с Sodziaus bustas. Он говорит, что во время реконструкции дом принадлежал его родителям, о обнародованную информацию называет клеветой.