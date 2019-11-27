"Пока не намерен (уходить). Потому, что проводится акция по моей дискредитации", – сказал министр журналистам в правительстве в среду.
Он также сказал, что в последнее время не говорил с премьером Саулюсом Сквернялисом о своем будущем на должности министра транспорта.
Президент Гитанас Науседа в среду сказал, что представит свою оценку и решение по Наркевичу "в самое ближайшее время".
На вопрос, как он расценивает это высказывание президента, министр ответил, что никак.
"Никак не расцениваю", – сказал Наркевич.
Наркевич подвергся критике оппозиции за увольнение правления почтовой компании "Почта Литвы" (Lietuvos pastas), визит в Объединенное Арабские Эмираты, финансирование ремонта некоторых дорог и обстоятельства проживания в парламентской гостинице.
Науседа неделю назад, 20 ноября, выразил уверенность, что министр в течение нескольких недель "должен разобраться с тем, что натворил", и "устранить кавардак", а если это не будет сделано, то обещал поговорить о министре "по существу".
В среду после встречи с находящимся в Вильнюсе президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа сказал, что представит свою оценку ситуации быстрее, чем в течение двух недель, однако на совместной пресс-конференции от подробных комментариев воздержался.
"Не хотелось бы сейчас засорять эфир такими словами, как "кавардак", говоря о добрых отношениях Украины и Литвы (...). Говоря "в самое ближайшее время", я имею в виду точно не двухнедельный срок", – сказал литовский президент.
Наркевича делегировала в министры транспорта партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, которая в этом году присоединилась к правящей коалиции после выборов президента.
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