Как это ни странно, но больше всего людей, которые хотели бы, чтобы Науседа жестче относился к правящим, было среди избирателей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, который и делегировал Наркевича.
Несмотря на то, что лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский игнорирует критику президента, 64% избирателей этой партии хотели бы, чтобы президент проявил жесткую позицию.
Согласно опросу, проведенному по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimai 15-29 октября, более жестким президента хотели бы видеть и 62% избирателей "Порядка и справедливости". Избиратели Литовских социал-трудовиков (Гедиминас Киркилас) также хотели бы, чтобы президент был жестче (59%). Кроме того, такого президента хотели бы видеть 56% избирателей либералов, 55% консерваторов и 54% социал-демократов.
Меньше всего жестким президента хотели бы видеть избиратели "крестьян" - 34%.
В публичном пространстве президента Литвы критикуют за мягкость в отношении правящего большинства.
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