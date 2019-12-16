В публичном пространстве в последнее время нарастает напряжение между президентом Гитанасом Науседой и правящими из-за министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича. Половина жителей Литвы считает, что президент должен быть более жестким в отношении правящего большинства и правительства.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как это ни странно, но больше всего людей, которые хотели бы, чтобы Науседа жестче относился к правящим, было среди избирателей Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, который и делегировал Наркевича.

Несмотря на то, что лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский игнорирует критику президента, 64% избирателей этой партии хотели бы, чтобы президент проявил жесткую позицию.

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Согласно опросу, проведенному по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimai 15-29 октября, более жестким президента хотели бы видеть и 62% избирателей "Порядка и справедливости". Избиратели Литовских социал-трудовиков (Гедиминас Киркилас) также хотели бы, чтобы президент был жестче (59%). Кроме того, такого президента хотели бы видеть 56% избирателей либералов, 55% консерваторов и 54% социал-демократов.

Меньше всего жестким президента хотели бы видеть избиратели "крестьян" - 34%.

В публичном пространстве президента Литвы критикуют за мягкость в отношении правящего большинства.

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