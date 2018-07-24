Как свидетельствуют публикуемые Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) новейшие данные имущественных деклараций политиков, министр юстиции Эльвинас Янкявичюс с супругой декларировали имущества и накоплений на 620 тыс. евро, он также указал, что у них есть кредит в размере 80 тыс. евро.

Deputy Minister of Interior Elvinas Jankevičius DELFI / Šarūnas Mažeika

Министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис с супругой в прошлом году владели имуществом и накоплениями в размере 583 тыс. евро, у них был кредит в размере 275 тыс. евро.

В прошлом году имущество министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги вместе с супругой составило немногим 32 тыс. евро, у семьи также был кредит в 16 тыс. евро.

400 тыс. евро имущества и накоплений декларировал и правительственный канцлер Альгирдас Стончайтис с женой.