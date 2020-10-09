Накануне выборов – скандал между "крестьянами" и президентской службой

Возмущение лидера правящих Рамунаса Карбаускиса и заявления о том, что он не видит возможности продолжить работу с некоторыми членами команды президента вызвала запись в фейсбуке, оставленная старшим советником президента Гитанаса Науседы Юрате Шовене. В этой записи в сатирической форме объясняется решение голосовать за "крестьян".

Карбаускис расценил это как агитацию и откровенную насмешку над "крестьянами". Он считает, что президент должен менять советника, или же фракция "крестьян" не будет с ней в будущем сотрудничать.

В четверг Шовене поделилась историей своей 81-летней тети.

"– Ты за кого будешь голосовать? – спрашивает моя 81-летняя тетя своего клиента в селе Центральной Литвы. (Перед выборами она всем задает этот вопрос)

– За "крестьян".

– Иди, я дам тебе книгу почитать.

Через какое-то время он приносит "Кабинет", прочитал, значит, и говорит: – Все равно буду за "крестьян" голосовать. Они на советских похожи.

– Зачем тебе эти советские!?

– В советское время я хорошо жил, дом построил.

- Так ты же воровал в советское время! - не выдержала тетя.

– Ну да...", – писала в фейсбуке Шовене.

Карбаускис сказал, что это уже четвертый советник президента, который выражает свое недовольство "крестьянами". Ему кажется странным, что в то время как Науседа выступает за конструктивное сотрудничество между ведомствами, его советники делают все наоборот.

"Президент говорил, что будет одинаково относится ко всем партиям, людям, что будет конструктивным и т.д. В своей риторики он избегает агитации, нападок, не так, как это было при Дале Грибаускайте (...), но его советники это делают прямо насмешками. Тут президент должен оценить, если он по-прежнему заявляет, что его советники разделяют его позицию. Иначе я не понимаю, как насмешки могут совпадать с позицией президента. Это нелогично", – сказал Карбаускис.

Он убежден, что после такого публичного комментария конструктивный диалог с советником президента вряд ли возможен.

"Это в принципе делает невозможным конструктивное сотрудничество. Человек на одном из этапов выборов использует насмешку. Спасибо, мы поняли, получили информацию. Я просто отреагирую, на заседании комитета не буду общаться с таким советником. Не знаю, что будет делать Агне Ширинскене, но я бы не общался. (...) Или президент должен поменять советника, или мы должны будем информировать его, извините президент, мы с этим советником общаться не будем. Если вас это устраивает, то все хорошо", – сказал он.

"Мы этого не понимаем и мириться с этим не будем. Если эти советники считают, что ведут себя правильно, то представьте, что будет, если ЛДКЗ не проиграет выборы. Как они будут смотреть нам в глаза? Как эта советник будет смотреть в глаза мне, Сквернялису или кому-то еще, зачем насмехается? Как образованный человек, советник президента, может так себя вести? Это низко", – продолжил Карбаускис.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал, что запись советника в социальной сети - это личное мнение Шовене. "Я мог бы комментировать только позицию президента", – сказал он.