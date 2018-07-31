Наиболее активным депутатом Европарламента из Литвы по-прежнему является социал-демократ Вилия Блинкявичюте, а самым пассивным снова стал Вальдемар Томашевский, лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, сообщает во вторник газета Lietuvos žinios, которая представила обзор данных сайта mepranking.eu.
Rita Tamošiūnienė, Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Andrius Ufartas

Показатель активности В. Блинкевичюте - 82 балла, это по активности 107-е место среди 751 члена Европейского парламента. Политик усердно посещает пленарные заседания, выступала в них 1060 раз, подал 211 предложений по резолюциям, задала 184 вопросов и почти 600 письменных объяснений по голосованиям.

Вторым по активности среди депутатов Европейского парламента среди представителей Литвы является либерал Пятрас Ауштрявичюс, третьим - представитель Порядок и справедливость Роландас Паксас.

Рейтинг самого пассивного депутата Европарламента В.Томашевского составляет 2 балла. Он представил 126 предложений по резолюциям, 11 вопросов, 124 раза выступал в заседаниях. Консерваторы Альгирдас Саударгас и Лайма Андрикене тоже числятся среди самых пассивных парламентариев Литвы, но последняя начала работу в Брюсселе в мае 2016 года.

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