"Мы не можем мириться ни с какими формами проявления антисемитизма. Обязанность правительства и каждого гражданина общая - распознать и остановить проявления антисемитизма", - приведены в пресс-релизе правительства слова С. Сквернялиса.

Премьер в Тель-Авиве принял участие в конференции, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, которую организовала Ассоциация евреев Вильнюса и Вильнюсского региона Beit Vilna.

"Слова "больше никогда" не пустые и не декларативные. Они выражают важное обязательство предотвратить повторение трагедии и четко заявить, что антисемитизму в Литве места нет", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что литовское государство и его история неотделимы от проживавших в нем евреев.

С. Сквернялис поблагодарил проживающих в Литве и во всем мире евреев, которые чувствуют привязанность к родине своих предков невзирая на причиненные их предкам здесь обиды.

Премьера во время его визита в Израиль в составе официальной делегации сопровождает председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

После встречи в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлином сказал, что "Литва могла бы быть голосом Израиля в ЕС".

"Литва - друг Израиля, и мы должны помочь лучше понять ситуацию Израиля в ЕС. Мы будем стараться посредничать в диалоге между ЕС и Израилем, чтобы позиция Израиля была лучше понята", - сказал С. Сквернялис для пресс-релиза.

Литва традиционно входит в число наиболее твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе, отчасти из-за истории Холокоста и согласования позиции с США.

Однако в последнее время литовской дипломатии все чаще приходилось лавировать между расходящимися мнениями ЕС и США, например, в вопросе о признании Иерусалима столицей Израиля.

Во время визита С. Сквернялис принял решение не посещать палестинские территории.

Некоторые критики говорят, что, избегая критиковать Израиль за политику в отношении палестинцев, Литва вредит единой позиции ЕС и демонстрирует недостаточное уважение к международному праву.

Во вторник вечером С. Сквернялис встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.