Председатель сейма Викторас Пранцкетис и премьер Саулюс Сквернялис представят программу задач весенней сессии.

Во вторник также планируется представить кандидатуры трех судей Конституционного суда (КС) и кандидатуру председателя Верховного суда Литвы.

Судьями КС предлагается назначить судью Верховного суда Литвы Альгиса Норкунаса, адвоката Гедраса Ластаускенаса, канцлера КС Ингриду Данелене.

В председатели Верховного суда президент выдвигает временно возглавляющую этот суд Сигиту Руденайте.

В целом в проекте программы сессии более 580 правовых проектов. Правительство предложило включить в эту программу 147 проектов законов, президент Гитанас Науседа – девять, члены сейма (фракции) – около 300 проектов законов.

Часть внесенных в программу проектов уже были представлены на прежних сессиях, их рассмотрение продолжится. Кроме того, во время сессии будет заслушано первое годовое сообщение президента Г. Науседы, а также годовой отчет правительства.

"Очень важно, что на этой весенней сессии мы поднимем очень актуальный в мире вопрос климатических изменений, будем говорить о загрязнении и возобновляемой энергетике. Также обсудим и "Брексит", как это затронет наших соотечественников. Конечно, нашим приоритетом остается образование – будем искать лучшую модель финансирования и управления, будем стремиться к бесплатному бакалаврскому обучению, завершим реорганизацию высших школ", – назвал главные акценты программы работы спикер сейма.

Очередная осенняя сессия сейма начинается 10 марта и завершится 30 июня – это будет последняя сессия сейма 12-ого созыва. В сентябре политики еще соберутся на очередную осеннюю сессию, однако уже в октябре состоятся новые парламентские выборы и в ноябре присягнет новый парламент. Очередная осенняя сессия завершится 23 декабря.