Начинается осенняя сессия Сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента

За осеннюю сессию парламентарии должны утвердить показатели государственного и муниципальных бюджетов страны на 2020 год, а также бюджеты Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья.

Как сообщил Сейм, среди приоритетных работ – дальнейшее сокращение социальной отчужденности, повышение детских выплат, пересмотр выплат по уходу за ребенком и декрету.

Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами.

Президент предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.

Первый день сессии будет посвящен программе работ, будут рассмотрены инициированные президентом вопросы об увольнении судей, подозреваемых в коррупции.

В проект программы задач сессии внесены 507 проектов правовых актов, которые выдвигаются президентом, правительством, комитетами сейма, фракциями и членами сейма.

В рамках осенней сессии состоятся 45 заседаний.

Осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря.