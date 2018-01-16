Генпрокуратура Литвы во вторник приняла решение начать расследование в связи с сообщениями СМИ о земле, которая находится в управлении концерна и членов семьи председателя Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"С учетом обнародованной в СМИ информации о случаях, когда несколько юридических лиц вероятно совместно управляют превышающими установленные в правовых актах 500 гектаров участками земли сельскохозяйственного назначения, в Генпрокуратуре принято решение инициировать расследование в защиту общественного интереса", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В Генпрокуратуре BNS подтвердили, что расследование начато в связи с сообщениями СМИ о Р. Карбаускисе.

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Как сообщает прокуратура, после проведения расследования и оценки полученных данных будет принято решение, есть ли установленные в законе основания для обращения в суд.

"Это не уголовное преследование или досудебное расследование - ни в коем случае. Это гражданские средства, впоследствии вероятно обращение по поводу отмены договоров. Априори не является ясным, что это попадет в суд. Просто начинается расследование, чтобы можно было собрать все необходимые для принятия решения документы и данные. И только когда будет их совокупность, будет принято решение о том, имеются ли все же правовые основания для обращения с иском в суд", - сказала BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

В процессе защиты общественного интереса нет свидетелей, подозреваемых - имеет место сбор документальных данных.

Расследование начато в Отделе защиты общественного интереса Генпрокуратуры.

Новостной портал 15min.lt в понедельник сообщил, что принадлежащий лидеру Литовского союза крестьян и зеленых Р. Карбаускису концерн Agrokoncernas пользуется землей, которая находится в управлении его сыновей, брата и отца. Сам Р. Карбаускис говорит, что сделки были законными и законы нарушены не были.

Законодательство запрещает одному лицу, предприятию и связанным лицам иметь в управлении более 500 гектаров земли сельхозназначения.

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