Досрочно проголосовали 4,49% имеющих право голоса людей, и ещё 15,46% избирателей проголосовали на округах в воскресенье, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК) после закрытия избирательных участков.

Общая активность избирателей составила 19,95%.

Больше всего людей проголосовало в Жемгальском округе, здесь свою волю выявили 25,21% избирателей.

В Гаргждайском одномандатном округе голосовали 17,74% избирателей, в Жирмунай – 17%.

Членов Сейма в этих округах избирают потому, что избранные здесь ранее политики отказались от своих мандатов.

Избранная в Жирмунай Аушра Мальдейкене стала европарламентарием, выборы в Гаргждайском и Жемгальском округах проводятся, потому что избранные здесь члены Сейма "крестьянин" Бронюс Маркаускас и либерал Виталиюс Гайлюс отказались от мандатов из-за исполнения обязанностей мэров.

За мандат членов Сейма в столичном округе Жирмунай соревнуются 11, в Гаргждайском – 10, а в охватывающим Пакруойско-Йонишкский и часть Шяуляйского районов Жемгальском округе – 6 политиков.

Если парламентарии не будут избраны во время первого тура, второй тур намечен на 22 сентября.

Избирательным правом в этих округах обладают 110406 избирателей.