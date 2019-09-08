Досрочно проголосовали 4,49% имеющих право голоса людей, и ещё 10,04% избирателей проголосовали на округах в воскресенье до 15:00, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).

Больше всего людей проголосовало в Жемгальском округе, здесь свою волю выявили 19,89% избирателей.

Статьи по теме: В этом году изменятся границы избирательных округов

В Гаргждайском одномандатном округе голосовали 12,8% избирателей, в Жирмунай – 10,6%.

Членов Сейма в этих округах избирают потому, что избранные здесь ранее политики отказались от своих мандатов.

Избранная в Жирмунай Аушра Мальдейкене стала европарламентарием, выборы в Гаргждайском и Жемгальском округах проводятся, потому что избранные здесь члены Сейма "крестьянин" Бронюс Маркаускас и либерал Виталиюс Гайлюс отказались от мандатов из-за исполнения обязанностей мэров.

За мандат членов Сейма в столичном округе Жирмунай соревнуются 11, в Гаргждайском – 10, а в охватывающим Пакруойско-Йонишкский и части Шяуляйского районов Жемгальском округе – 6 политиков.

Если парламентарии не будут избраны во время первого тура, второй тур намечен на 22 сентября.

Избирательным правом в этих округах обладают 110406 избирателей.