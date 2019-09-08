Досрочно проголосовали 4,49% имеющих право голоса людей, и ещё 10,04% избирателей проголосовали на округах в воскресенье до 15:00, сообщает Главная избирательная комиссия (ГИК).
Больше всего людей проголосовало в Жемгальском округе, здесь свою волю выявили 19,89% избирателей.
В Гаргждайском одномандатном округе голосовали 12,8% избирателей, в Жирмунай – 10,6%.
Членов Сейма в этих округах избирают потому, что избранные здесь ранее политики отказались от своих мандатов.
Избранная в Жирмунай Аушра Мальдейкене стала европарламентарием, выборы в Гаргждайском и Жемгальском округах проводятся, потому что избранные здесь члены Сейма "крестьянин" Бронюс Маркаускас и либерал Виталиюс Гайлюс отказались от мандатов из-за исполнения обязанностей мэров.
За мандат членов Сейма в столичном округе Жирмунай соревнуются 11, в Гаргждайском – 10, а в охватывающим Пакруойско-Йонишкский и части Шяуляйского районов Жемгальском округе – 6 политиков.
Если парламентарии не будут избраны во время первого тура, второй тур намечен на 22 сентября.
Избирательным правом в этих округах обладают 110406 избирателей.
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