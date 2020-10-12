По данным подсчета голосов на 1987 из 1989 участков, СО-ЛХД набрал 24.79% голосов и может получить 23 мандатa в этом округе, правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне") набрали 17.5% голосов и могут получить 16 мандатов, Партия труда – 9.47% и 9 мандатов, Литовская социал-демократическая партия – 9.26% и 8 мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы, по предварительным данным, получила 9.02% голосов и может получить 8 мандатов, Движение либералов – 6.79% и шесть мандатов.

Входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей с 4.82% пока не преодолевает обязательный для партий пятипроцентный барьер.

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолевает этот барьер с 3.17% голосов.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий.

В многомандатном округе партии соревнуются за 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.