aA
Оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) лидирует в перовом туре парламентских выборов в Литве в многомандатном округе, правящие "крестьяне" остаются вторыми, а Партия труда (ПТ) пока третья, за ней следуют социал-демократы, свидетельствуют последние данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным подсчета голосов на 1987 из 1989 участков, СО-ЛХД набрал 24.79% голосов и может получить 23 мандатa в этом округе, правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне") набрали 17.5% голосов и могут получить 16 мандатов, Партия труда – 9.47% и 9 мандатов, Литовская социал-демократическая партия – 9.26% и 8 мандатов.

Статьи по теме:
Политолог: результат этих выборов будет не таким, как прежде  (19)
Явка на парламентских выборах в Литве составила 47,6%  (20)

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы, по предварительным данным, получила 9.02% голосов и может получить 8 мандатов, Движение либералов – 6.79% и шесть мандатов.

Входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей с 4.82% пока не преодолевает обязательный для партий пятипроцентный барьер.

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолевает этот барьер с 3.17% голосов.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий.

В многомандатном округе партии соревнуются за 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Премьер-министр Литвы надеется, что это первые и последние такие выборы в стране (53)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в...

По данным с небольших участков, в Литве на выборах лидируют правящие "крестьяне" (13)

В воскресенье, по данным подсчета голосов с более чем...

Полиция получила 70 сообщений о возможных нарушениях на выборах, начато 1 расследование

Литовская полиция сообщила, что в воскресенье получила...

Политологи: на явку избирателей в Литве повлияла и пандемия (4)

Политологи заявляют, что более низкая, чем четыре года...

На выборах проголосовал президент Литвы: я голосовал за взаимопонимание (40)

В воскресенье на парламентских выборах проголосовал...

Социолог оценила утреннюю явку избирателей на парламентских выборах: старт хороший (12)

С точки зрения активности избирателей старт на этих...

TOP новостей

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis Saulius Skvernelis Gintautas Paluckas Edmundas Jakilaitis, Viktorija Čmilytė-Nielsen Aušrinė Armonaitė

На выборах в Сейм Литвы лидируют консерваторы, "крестьяне" – вторые (34)

Оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские...

Одномандатные округа: после первого тура три победителя, лидируют консерваторы

После первого тура парламентских выборов в...

Томашевский обещает уйти в отставку, если партия не пройдет в парламент

Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...

В Литву идет значительное похолодание

Над Южной Европой собирается циклон, который в первой...

Глава Клайпедского порта: белорусских грузов меньше не становится

Несмотря на угрозы Беларуси перенаправить из...

|Maža didelių žinių kaina