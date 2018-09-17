На выборах члена Cейма Литвы во 2-ой тур прошел и Бастис

Через две недели они примут участие во втором туре выборов.
По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), 58-летняя адвокат и член совета самоуправления Шакяйского района И. Хаасе набрала 33,8% голосов, а 53-летний экс-парламентарий М. Бастис - 19,4% голосов.
Явка в округе Занавику была 29,8%.
Место члена Сейма в округе Занавику освободилось, когда избранный здесь М. Бастис отказался от парламентского мандата. Он принял решение уйти из Сейма после того, как во время импичмента ему в парламенте не хватило голосов, чтобы лишить его мандата, и в этой связи возле сейма собрался тысячный митинг.
Конституционный суд признал, что М. Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.
Импичмент М. Бастису был инициирован и из-за указанных ДГБ его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. Однако эти действия имели место до ноября 2016 года, когда М. Бастис принес присягу парламентария.
Из-за этих связей спикер сейма Викторас Пранцкетис в марте прошлого года отказался предоставить М. Бастису разрешение на работу с секретной информацией.
М. Бастис в воскресенье сказал, что большая часть неопытных парламентариев, начавших работу в новом сейме, не устояли под "организованной против них волной".
Сейчас бывший социал-демократ М. Бастис не состоит ни в какой партии и говорит, что не намерен в ближайшее время присоединиться к какой-либо политической силе. Однако он сказал, что уже в понедельник будет говорить с представителями других партий о вероятной поддержке его во втором туре.
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