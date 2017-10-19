Ранее сообщалось, что система штатной зарплаты будет вводиться с 1 сентября 2018 года и в проекте бюджета следующего года на это предусмотрено 20 млн. евро.
О рассчитанной на два года сумме МОН сообщило в четверг, информируя, что с профсоюзами достигнуто соглашение о содержании коллективного договора.
Как уже сообщало агентство BNS, руководители профсоюзов работников системы просвещения и МОН в среду достигли компромисса о коллективном договоре. Помимо прочего, штатную оплату труда учителей договорено ввести в течение двух лет.
Председатель Профсоюза работников системы просвещения Литвы Аудрюс Юргялявичюс сказал BNS, что договорено и о других "более или менее декларативных" пунктах. Он сказал, что услышал от министра заверение в том, что преград для подписания договора больше не будет, потому что при его согласовании были приняты во внимание и замечания правительства.
Как сообщает МОН, проект коллективного договора будет внесен на ближайшем заседании правительства и подписание договора состоится незамедлительно.
"К 2020 году зарплаты учителей будут достигать тысячи евро", - утверждает министерство.
На введение штатной зарплаты учителей в Литве будет выделено 93 млн. евро
На введение штатной оплаты труда учителей в Литве...
Президент Литвы отбывает на саммит ЕС обсуждать "Брекзит" (12)
Литовский президент Даля Грибаускайте в четверг...
ГИК: Движение либералов грубо нарушило Закон о финансировании (4)
Рабочая группа Главной избирательной комиссии ( ГИК )...
Президент Литвы: Ландсбергис всегда был и будет первым руководителем государства (64)
Первый руководитель восстановившей независимость...
Экс-министр образования не осталась без работы и возглавила детский сад (6)
Бывший министр науки и образования Аудроне Питренене ,...
TOP новостей
После получения писем из "Содры" тысячи людей задумались о будущей пенсии (15)
После получения писем из "Содры" тысячи людей...
Избирательная кампания уже началась? Экономист Науседа предстал в новом амплуа (7)
Экономист, советник президента банка SEB Гитанас...
Что произошло бы, если ввели бы военное положение: ситуация 1940 г. не повторится (151)
Временные ограничения прав и свобод человека,...
На введение штатной зарплаты учителей в Литве будет выделено 93 млн. евро
На введение штатной оплаты труда учителей в Литве...
Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)
Оказывается, в Литве возможно назначить себя...