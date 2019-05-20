В понедельник после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Литвы Далей Грибаускайте.Она призвала нового президента "раздавить" укоренившуюся в этой стране олигархическую систему.
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"Новый президент хочет очень многих изменений, его связывают с большими надеждами людей. Поэтому эти изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует на Украине почти 30 лет", - сказала Д. Грибаускайте в распространенной президентской пресс-службой аудиозаписи.

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Она отметила, что Украина сейчас находится на распутье - "у нее очень много вызовов, но и огромных возможностей".

На встрече будет обсуждалось укрепление двухсторонних отношений, геополитические вызовы и ситуация в сфере безопасности, сотрудничество Украины с Евросоюзом и НАТО, говорится в сообщении.

Д. Грибаускайте подчеркнула, что Литва последовательно и принципиально поддерживает людей Украины, твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны, оказывает всестороннюю поддержку.

По словам президента, выбрав В. Зеленского, украинцы выразили твердое стремление жить в европейском государстве со стандартами европейской демократии, верховенством закона, прозрачности и прав человека.

"Поэтому особо важно преодолеть коррупции, обеспечить прозрачную деятельность государственных институтов, судов и правоохраны, западную культуру бизнеса, осуществить реформу энергетического сектора, повысить энергетическую безопасность и реализовать прочие важные реформы", – говорится в сообщении.

По утверждению главы Литвы, оказанный украинским народом очень высокий кредит доверия возлагает на нового президента серьезную обязанность ответственно работать на благо своей страны и расширять общественную поддержку для продолжения жизненно важных реформ.

В инаугурация президента Украины присутствуют представители более 50 государств.

В. Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Он получил более 70% голосов, победив стремившегося быть переизбранным Петра Порошенко.

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