"Отныне президент будет регулярно работать не только в Вильнюсе, но и в регионах страны", – говорится в пресс-релизе администрации президента, распространенном в пятницу.
Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, следующие места в регионах, которые посетит президент, и где будет работать вместе с командой советников, прояснятся в начале следующего года.
Глава государства вместе с главами самоуправлений Утянского региона во вторник обсудит актуальные вопросы и проблематику, будет искать возможности для укрепления регионального сотрудничества.
"Эта встреча – продолжение региональной политики главы государства. По инициативе президента в октябре состоялся Форум регионов, на котором руководитель страны призвал укреплять диалог между муниципальных властей и с национальной властью", – отметила администрация президента.
Во вторник Г. Науседа также посетит Дусетай, где в местном Центре культуры встретится с жителями города и представителями находящейся там Гимназии им. Казимераса Буги.
Позднее президент встретится в Утянской школе искусств с представителями региональных СМИ, обсудит вызовы, встающие перед средствами массовой информации и актуальные для региона вопросы.
На следующей неделе президент с советниками поработают в Утене (2)
Президент Литвы Гитанас Науседа в следующий вторник...
Беларусь-Россия. Спусковые крючки глубокой интеграции (95)
Затягивает ли Россия удавку на независимости Беларуси...
Премьеры стран Балтии договорились лично контролировать развитие Rail Baltica (37)
Премьер-министры Латвии , Литвы и Эстонии в пятницу...
Турция заблокирует план обороны Балтии, если НАТО не признает сирийских курдов террористами (128)
Министр иностранных дел Турции Мевлит Чавушолу заявил,...
ИАПЛ не сдается и старается, чтобы налог на имущество банков был принят (8)
На фоне намерений части правящих отказаться от идеи...
TOP новостей
Беларусь-Россия. Спусковые крючки глубокой интеграции (95)
Затягивает ли Россия удавку на независимости Беларуси...
Премьеры стран Балтии договорились лично контролировать развитие Rail Baltica (37)
Премьер-министры Латвии , Литвы и Эстонии в пятницу...
В Минске протестуют против "углубленной интеграции" с Россией (65)
В Минске проходят акции протеста против «углубленной...
Стражи этики: политолог не оскорбил премьера, когда говорил о его здоровье (1)
Политолог Виргис Валентинавичюс , работающий в...
Центробанк Литвы: налог на прибыль банков – лучшая альтернатива налогу на активы
Предложение Сейма повысить налог на банковскую прибыль...