"Отныне президент будет регулярно работать не только в Вильнюсе, но и в регионах страны", – говорится в пресс-релизе администрации президента, распространенном в пятницу.

Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, следующие места в регионах, которые посетит президент, и где будет работать вместе с командой советников, прояснятся в начале следующего года.

Глава государства вместе с главами самоуправлений Утянского региона во вторник обсудит актуальные вопросы и проблематику, будет искать возможности для укрепления регионального сотрудничества.

"Эта встреча – продолжение региональной политики главы государства. По инициативе президента в октябре состоялся Форум регионов, на котором руководитель страны призвал укреплять диалог между муниципальных властей и с национальной властью", – отметила администрация президента.

Во вторник Г. Науседа также посетит Дусетай, где в местном Центре культуры встретится с жителями города и представителями находящейся там Гимназии им. Казимераса Буги.

Позднее президент встретится в Утянской школе искусств с представителями региональных СМИ, обсудит вызовы, встающие перед средствами массовой информации и актуальные для региона вопросы.