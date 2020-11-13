На следующей неделе Литву с визитом посетит президент Польши Анджей Дуда

А. Дуда встретится с Г. Науседой, президенты планируют обсудить двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, приобретение вакцины, вопросы региональной безопасности и обороны, проведение в жизнь стратегических проектов в областях энергетики и транспорта, трансатлантические отношения, ситуацию в государствах-участниках программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство".
Визит будет проходить во вторник и среду. Как сообщает президентское ведомство, А. Дуда также планирует встретиться с премьером Саулюсом Сквернялисом и кандидатом на этот пост Ингридой Шимоните. Польский лидер также посетит Антакальнисское кладбище и кладбище Расу в Вильнюсе.
По словам Г. Науседы, визит состоится в особых условиях борьбы с коронавирусом в обеих странах.
"Наши страны сконцентрировали все мощности для обуздания распространения вируса и минимизации его последствий для экономики. Нам следует на уровне ЕС координировать сотрудничество и принимать решения, в том числе о закупках вакцины и скорейшего восстановления экономики, а также чтобы не допустить рапространения пандемии", - сказал Г. Науседа.
Во время визита планируется учредить Совет президентов Литвы и Польши, который "ознаменует новый этап укрепления сотрудничества наших стран на уровне двусторонних отношений, НАТО и ЕС".
Планируется беседа президентов "тет-а-тет", встреча с представителями Литвы и Польши, главы двух стран намерены открыть форум бизнес-сообществ в удаленном режиме.
Президента Польши будет сопровождать его супруга Агата Корнхаузер-Дуда, у которой будет отдельная программа.
Визит первой пары Польши совпадает с важной для обеих стран исторической датой - 500-летием со дня рождения последнего короля Польши из Ягеллонов и Великого князя Литовского Сигизмунда Августа.
В конце октября сообщалось, что А. Дуда заразился коронавирусом. Он около десяти дней провел в самоизоляции (до 4 ноября).
Как сказал представитель президента Литвы Антанас Бубнялис, визит А. Дуды будет проходить в условиях карантина - число участвующих в нем представителей обеих стран будет сокращено до минимума, придется отказаться от большой части обычных для таких визитов мероприятий, а также от встречи А. Дуды с почетным караулом, не будет и официального ужина в честь гостя и его супруги.
"Однако по сути останется без изменений основной элемент визита - встреча президентов "тет-а-тет". Она будет проходить с соблюдением безопасной дистанции, в масках. Пресс-конференция президентов состоится в удаленном режиме", - сказал А. Бубнялис.
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