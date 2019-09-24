Литовский президент Гитанас Науседа в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвящённой преимущественно вопросам безопасности и изменений климата, представил глобальную инициативу Литвы по сокращению использования ископаемого топлива путём замены его на биомассу, сообщила Администрация главы государства.
Президент Литвы в ООН
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Г.Науседа в Нью-Йорке в качестве примера представил решение Литвы в конечном итоге полностью перейти на использование биомассы для централизованного теплоснабжения.

"За последние пять лет использование биомассы в системе центрального отопления увеличилось в Литве с 30% до 70%, в то время как средние цены на отопление за тот же период упали на 30-40%", - сказал президент.

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По его словам, инициатива "Переход к устойчивому отоплению" позволит выполнить обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.

Администрация президент утверждает, что Швеция, Австрия, Украина, Грузия, Латвия уже примкнули к этой инициативе.

Президент Литвы перечислил пять приоритетов, которые должны быть немедленно включены в повестку дня мировых лидеров в целях сохранить природу и разнообразие для будущих поколений. Акцент делается на Программе нейтрализации климата и стремлении минимизировать выработку энергии из ископаемого топлива, на стимулировании инноваций, развитии кольцевой экономики, расширении сотрудничества между бизнесом и государственным сектором, а также на поисках уникальных, креативных, адаптированных для каждой страны решений проблемы изменения климата.

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