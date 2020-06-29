Офис президента сообщил об этом после того, как Государственный совет по обороне (ГСО) во главе с президентом обсудил планы российских властей реабилитировать подписанный накануне Второй мировой войны советско-нацистский пакет.

"Члены ГСО пришли к единому мнению, что будущие изменения в Конституции России и декларируемые планы официально реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа, а также тайные протоколы к нему вызывают большую обеспокоенность", - утверждает офис президента.

"Необходимо привлечь внимание союзников и международного сообщества к тому, что Россия предпринимает усилия по систематическому переписыванию истории в целях оправдания своей политики в отношении соседних государств, оспаривания их государственности и разделения Евросоюза (ЕС) и НАТО (...). Президент намерен поднять этот вопрос и на заседании Европейского совета 17-18 июля", - указано в сообщении.

Страны Балтии решительно протестуют против рассматриваемого в российском парламенте законопроекта, которым предполагается отменить принятое Съездом народных депутатов СССР 1989 года решеие о признании тайных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа юридически необоснованными и недействительными.

В России также внесены поправки к Конституции, в которых содержится положение в защиту "исторической правды", согласно которому "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Министр обороны Раймундас Кароблис сказал журналистам, что попытка оправдать советско-нацистский пакт является частью проводимой Россией пропагандистской кампании.

23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему. В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Этот договор был одним из главных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая началась с нападения Германии и Советского Союза на Польшу.

Власти России в последние годы также лживо утверждают, что аннексия и оккупация стран Балтии во время Второй мировой войны были законными.