Законы надо оценивать сквозь призму конкуренции, ужесточить штрафы за обман людей и вводящую в заблуждение рекламу, снижение возможности уйти от уплаты штрафов при переводе бизнеса за границу или намеренном банкротстве.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Такие новшества вступили бы в силу, если парламент Литвы принял бы поправки к закону, инициированные президентом Далей Грибаускайте и представленные 24 сентября после встречи с председателем Антимонопольной службы Шарунасом Кесераускасом.

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"Люди обоснованно возмущены ростом цен и вводящими в заблуждение ценами на товары и услуги. Когда людям предлагают лечебную воду, у которой нет таких качества, когда при покупке дешевого авиабилета цена вырастает в два раза, когда офисы продают как квартиры – такие случаи на рынке встречаются слишком часто", – цитируются в пресс-релизе слова президента.


Грибаускайте предлагает усовершенствовать 4 закона.

По данным пресс-службы президента, поправки обяжут рассматривать предлагаемые законы рассматривать сквозь призму закона о конкуренции и таким образом не останется места для политического популизма как сейчас, когда пытаются закрывать небольшие аптеки и учреждать государственный бизнес.

При помощи поправок к закону о рекламе и запрете нечестной коммерческой деятельности предлагают увеличить штрафы за вводящую в заблуждение рекламу и информацию о товарах и услугах.

Штрафы предлагают назначать в зависимости от доходов компании-нарушителя – до 3% годовых доходов, но не больше 100 000 евро. За повторное нарушение – до 6% доходов, но не больше 200 000 евро.

В законе о конкуренции утвердят неизбежность штрафа. Его в любом случае придется заплатить сразу или под соответствующую его размеру гарантию банка или другого финансового ведомства.

По словам президента, обжалование постановления Антимонопольной службы в суде не может стать возможностью затягивания уплаты штрафа. Сейчас провинившиеся предприниматели могут заплатить штраф в течение 3 месяцев, но, если они обжалуют постановление, затягивают процесс на 2–3 года, то платят всего 30 евро за все время пока рассматривается дело в суде.

Если парламент одобрит предложенные президентом поправки, то они вступят в силу с 1 июля 2019 года.

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