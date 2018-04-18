"Мнения, которые появляются в СМИ, президент не комментирует. Ее цель - концентрация на непосредственной работе, на решениях, которые нужны государству", - указала пресс-служба президента.

Вопрос назначения главы Совета Европы решают голоса стран-членов ЕС. При выборе придерживаются нескольких неписанных правил.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас сказал, что при выборе стараются сохранить баланс между основными позициями.

Обычно на посты глав Еврокомиссии и Совета Европы не назначают кандидатов крупных стран, например, Франции и Германии, чтобы это не усилило влияние этих стран в ЕС.

"Ищут нейтрального кандидата, нередко из небольших стран. Все определяет личный опыт кандидата, поскольку это посты для лидеров. Важен опыт в ЕС, способность убедить глав крупных стран в том, что тот или иной кандидат сумеет выполнять свои функции", - сказал Янелюнас.

По словам политолога, важно и желание самого кандидата.

"Его не обязательно выражать как-то официально, публично, но по неофициальным каналам должно быть известно, хочет ли человек стать кандидатом. Если человек не хочет, против его воли ничего не делают", - сказал Янелюнас.

По его словам, никто не хочет спешить с публичными заявлениями, поскольку переговоры длятся довольно долго и иногда даже за несколько месяцев, несколько недель баланс может изменится.

Политолог также пояснил, что нет никаких требований к партийности кандидата. Для Грибаускайте, по мнению Янелюнаса, то, что она не является членом какой-то партии, даже было бы плюсом. Ей не пришлось бы доказывать, что она будет одинаково благосклонна ко всем политическим силам.

Ее сильной стороной политолог считает серьезную репутацию Грибаускайте среди лидеров ЕС.

"Ей не надо никого убеждать в своей компетентности. У нее есть неплохая поддержка со стороны Германии, неплохие отношения складываются с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - заметил Янелюнас.

"То, что она является представителем небольшой страны, может расцениваться как плюс, это не вызовет какого-то возмущения, что доминируют большие страны", - сказал политолог.

"Иногда бывает важен вопрос равенства полов. У нас еще не было женщины на посту главы Совета Европы, поэтому в этом плане ее кандидатура может быть благоприятна", - сказал Якелюнас.

Помешать может категоричность и яркая антироссийская риторика, это может не понравиться главам Чехии или Венгрии.

Но, по словам политолога, еще рано говорить об этом, поскольку неизвестно главное – позиция самой Грибаускайте.

Глава программы экономики и политики ISM Винцентас Воболявичюс пока не видит желания Грибаускайте занять пост главы Совета Европы. Он указал на ее поддержку Польши и жесткую позицию в отношении России.

"Тут для меня главное акцентировать не плюсы и минусы Грибаускайте, поскольку плюсы есть, она впечатляющая женщина, ее недавно служащие европейских ведомств выбрали вторым номером в числе претендентов на позицию главы Совета Европы , но в ее действиях я не вижу большого желания демонстрировать эти плюсы. Хочет ли этого сама президент", - сказал Воболявичюс.

"Такой разносторонности немного. (…) Это делает ее привлекательной. Она женщина - сейчас это плюс. Она не просто красиво говорит, у нее есть опыт в сфере финансов. Это большой плюс", - указал политолог на европейский и национальный опыт работы Грибаускайте.

Политолог не считает, что Венгрия могла бы выступить против кандидатуры Грибаускайте.

"Между Качиньским и Грибаускайте были старые добрые отношения - если говорить о покойном Лехе. Я думаю, что Польша была бы той большой силой Восточной Европы, которая могла бы даже стать адвокатом Грибаускайте, если бы в этом была необходимость", - сказал Воболявичюс.

В минувший четверг аналитический центр VoteWatch Europe объявил результаты опроса работников и экспертов различных ведомств ЕС, которые показали, что президент Грибаускайте является одним из фаворитов на пост главы Совета Европы, которого будут выбирать в 2019 году. Об этом сообщало агентство BNS.

20% участников опроса считают, что именно президент Литвы станет главой Совета ЕС.

Ее, по данным опроса, опережает только премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (25%). 13% голосов набрал глава правительства Ирландии Лео Варадкар, а меньше 10% президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Италии Паоло Джентилони, другие политики.