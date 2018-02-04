Это предусмотрено подписанной в январе между ЕС и РФ программой трансграничного сотрудничества Литвы и России. Средства на нее будет выделяться из бюджета ЕС на 2014-2020 гг.. Россия на реализацию программы выделит 8,5 млн. евро.

Представитель МВД Литвы Каролис Вайткявичюс сообщил BNS, что средства будут выделены на приведение в порядок культурного наследия приграничных регионов, образовательных и других объектов, кроме того, достигнута договоренность и о спасательных работах.

"Программа внешних границ ЕС нацелена на укрепление приграничных регионов и приграничное сотрудничество. На выделяемые средства приводятся в порядок объекты культурного наследия и другие объекты, школы. Также, при реализации программы, достигнута договоренность по поводу спасательных работ при их проведении вблизи границы", - говорил он.

Подписанная в январе программа приграничного сотрудничества уже третья по счету. С 2004 года были реализованы уже две программы, но между тремя государствами: Литвой, Польшей и Россией. За 14 лет на проекты трех стран уже было выделено 178 млн. евро помощи ЕС, из них 43 млн. евро на проекты у границ Литвы. Всего на отрезке границы с Россией уже реализовано 218 проектов.

По данным министерства, до 2013 года на средства программы были оборудованы образовательные и туристические центры, начали проводить общие спасательные операции на границе, профинансировано строительство объездной дороги от Панемуне до Советска и моста, модернизированы школы, больницы, музеи и т.д.