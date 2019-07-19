М. Шефчовича и прибывающего вместе с ним комиссара по вопросам здравоохранения Витяниса Андрюкайтиса, делегированного Литвой, примут президент Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис.
На встречах планируется обсудить приоритеты энергетики и политики в сфере климата, синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с Западной Европой, актуальные вопросы газового рынка.
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