По словам Скверняилса, перенос посольства по примеру американцев мог бы укрепить двухсторонние связи с Израилем и с США.

"Я бы не видел здесь никакой трагедии, если бы мы вернулись к вопросу и рассмотрели возможность переноса нашего посольства в Иерусалим", – заявил во вторник Сквернялис, представляя свои приоритеты в сфере внешней политики.

Он отмечает, что Литва не должна избегать дискуссии, следует взвесить все плюсы и минусы.

По словам Сквернялиса, перенос посольства стал бы новым импульсом в отношениях с Израилем с сфере безопасности и торговли.

Премьер утверждает, что такой шаг открыл бы возможность для более тесного сотрудничества и с США, а также продемонстрировал, что "США не только на словах наш партнер, но и в определенных острых дискуссионных вопросах" мы стоим на той же стороне.

Выступая в центре Восточно-европейских исследований, он подчеркнул, что излагает эту позицию как кандидат в президенты, а не как глава правительства Литвы.

В мае США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, однако большинство европейских стран не поддерживают этот шаг.

Статус Иерусалима является одним из острейших вопросов в конфликте израильтян и палестинцев.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, а палестинцы стремятся к тому, чтобы восточная часть Иерусалима была бы признана столицей их будущего государства.

Став президентом, Сквернялис делегировал бы на саммиты ЕС премьера

Сквернялис заявил, что если станет президентом, то на некоторых саммитах Евросоюза Литву будет представлять премьер.

По словам Сквернялиса, президент должен участвовать во встречах, на которых будут решаться вопросы национальной безопасности и внешней политики, а глава правительства мог бы участвовать в переговорах по экономическим и социальным вопросам.

Баллотирующийся в президенты Сквернялис во вторник представил свои приоритеты внешней политики. Он также сказал, что при президентской администрации учредил бы совещательный орган, который занимался бы поиском согласия между отдельными сферами власти.

Во время правления Дали Грибаускайте на всех саммитах ЕС Литву представлял президент.

Выступая в Центре Восточно-европейских исследований Сквернялис также сказал, что будет стремиться к восстановлению двухсторонних встреч с главами США.

У Грибаускайте не было двухсторонних встреч с президентом США – Белый дом, как правило, приглашал всех трех руководителей Балтийских стран вместе.