Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выдвигает на пост министра окружающей среды юриста, вице-министра юстиции Ирму Гуджюнайте.
Irma Gudžiūnaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Она работает вице-министром юстиции с июня прошлого года. До этого Гуджюнайте была атташе Литвы по вопросам права при Евросоюзе.

Президент Даля Грибаускайте, получив заявление премьера, должна решить вопрос назначения.

Гуджюнайте - получила диплом магистра права в Вильнюсском университете, после учебы сразу начала карьеру в Министерстве юстиции.

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