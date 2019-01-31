Она работает вице-министром юстиции с июня прошлого года. До этого Гуджюнайте была атташе Литвы по вопросам права при Евросоюзе.
Президент Даля Грибаускайте, получив заявление премьера, должна решить вопрос назначения.
Гуджюнайте - получила диплом магистра права в Вильнюсском университете, после учебы сразу начала карьеру в Министерстве юстиции.
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