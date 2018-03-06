Как сообщает ЛРТВ, после вскрытия конвертов оказалось, что квалификационным требованиям соответствуют все 12 подателей заявок, девять из них согласились, чтобы их фамилии были обнародованы.

На пост гендиректора ЛРТВ также претендуют публично объявившие о своем участии в конкурсе бывший главный редактор новостного агентства BNS Артурас Рачас, телеведущий, экс-председатель сейма Арунас Валинскас, телепродюсер Криступас Кривицкас.

В конкурсе также участвуют подписант Акта о восстановлении независимости Литвы Зигмас Вайшвила, сотрудники ЛРТВ Алдарас Стонис, Юстас Сянапедис.

Претенденты на должность главы ЛРТВ 20 марта представят свои программы на закрытом заседании Совета ЛРТВ, победитель будет избран голосованием.

Конкурс объявлен потому, что в апреле истек второй срок полномочий возглавлявшего ЛРТВ 10 лет А. Сяурусявичюса.

Требования конкурса предусматривали, чтобы у претендующих на должность главы ЛРТВ граждан Литвы была безупречная репутация, степень магистра или соответствующее этой степени образование, а также пятилетний опыт руководящей работы. Кандидаты также должны разбираться в политике и стратегии в области культуры, знать регламентирующие работу СМИ правовые акты.

Отбор кандидатов в гендиректоры ЛРТВ проходит на фоне противостояния руководства ЛРТВ с правящими "аграриями", по инициативе последних проводится парламентское расследование деятельности ЛРТВ.