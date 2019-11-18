На церемонии погребения останков лидеров повстанцев XIX века в Вильнюсе Беларусь будет представлена ​​вице-премьером Игорем Петришенко, сообщило белорусское Министерство иностранных дел в понедельник.
© Lietuvos nacionalinio muziejus

Во время торжественной церемонии в пятницу гробы с останками лидеров восстания Зигмантаса Серакаускаса и Константинаса Калинаускаса, а также 18 других мятежников будут доставлены из Вильнюсского Кафедрального собора на Старое кладбище Расу, по дороге процессия остановится у Ворот Зари (Остробрамских ворот)).

Здесь будут слышны колокола окружающих храмов, и звучать молитвы на литовском, польском и белорусском языках, повстанцев будут чествовать части почётного караула Литвы и Польши.

Статьи по теме:
Лукашенко не поедет в Вильнюс на перезахоронение останков повстанцев 1863-1864 годов  (24)
Белорусские культурные и общественные деятели обратились к Литве: Просим похоронить Калиновского в Беларуси  (13)

Ожидается, что процессия достигнет часовни кладбища Расу примерно в 15 час., ожидается, что здесь выступят с речами президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда.

Жители смогут наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных на Кафедральной площади, её также будут транслировать по литовскому и польскому телевидению.

На мероприятие также

Radiniai Gedimino kalne
Radiniai Gedimino kalne
© K.Stoškaus nuotr.

приедут представители правительств Латвии и Украины.

Восстание литовцев и поляков против Российской империи имело место в 1863-1864 гг. Командиры восстания были казнены в 1864 году. Захоронения были обнаружены при приведении в порядок склонов горы Гядиминаса в 2017 году.

Статьи по теме:

Найденные на горе Гедиминаса повстанцы будут захоронены 22 ноября

Обнаруженные на горе Гядиминаса останки повстанцев XIX...

Белорусский интеллектуал в Вильнюсе: чтобы понять Лукашенко, надо понимать Сталина (90)

"Александр Лукашенко оценивает западных политиков так,...

Политика

На похороны останков руководителей повстанцев в Вильнюс прибудет вице-премьер Беларуси (5)

На церемонии погребения останков лидеров повстанцев XIX...

Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис получил высшее военное звание (12)

Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис...

МИД: задолженности по аренде бывшего посла Грузии в Литве вредят репутации дипломатов (9)

Не оплаченные задолженности за аренду жилья бывшего...

Спикер Сейма Литвы встретится с президентом Украины (3)

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис...

Члены Сейма уже израсходовали 85% средств на командировки в этом году (19)

В этом году членам Сейма и сопровождающим их лицам на...

TOP новостей

Жители Литвы назвали, какой налог на недвижимость они готовы платить (95)

Жители Литвы не одобряют идею всеобщего налога на...

Долгосрочный прогноз: каким будет декабрь в Литве

В этом году, по словам синоптиков, ноябрь своей теплой...

Экономист рассказал, где взять деньги на повышение пенсий в Литве (31)

Если бы управление государственными компаниями в Литве...

Якуб Клепал прага

"Мы слишком мягко обошлись с коммунистическим прошлым": 30 лет Бархатной революции в Чехословакии (63)

30 лет назад, 17 ноября 1989 года, на улицы Праги вышли...

В интернете распространяют опасную шутку: предлагают деньги родившимся в СССР (99)

Ты родился в СССР ? Получишь от правительства России...