Во время торжественной церемонии в пятницу гробы с останками лидеров восстания Зигмантаса Серакаускаса и Константинаса Калинаускаса, а также 18 других мятежников будут доставлены из Вильнюсского Кафедрального собора на Старое кладбище Расу, по дороге процессия остановится у Ворот Зари (Остробрамских ворот)).
Здесь будут слышны колокола окружающих храмов, и звучать молитвы на литовском, польском и белорусском языках, повстанцев будут чествовать части почётного караула Литвы и Польши.
Ожидается, что процессия достигнет часовни кладбища Расу примерно в 15 час., ожидается, что здесь выступят с речами президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда.
Жители смогут наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных на Кафедральной площади, её также будут транслировать по литовскому и польскому телевидению.
На мероприятие также
приедут представители правительств Латвии и Украины.
Восстание литовцев и поляков против Российской империи имело место в 1863-1864 гг. Командиры восстания были казнены в 1864 году. Захоронения были обнаружены при приведении в порядок склонов горы Гядиминаса в 2017 году.
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