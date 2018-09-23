На церемонию на территории бывшего гетто собралось более 50 человек, они медленно укладывали в металлический каркас звезды Давида мемориальные камешки, которые по еврейской традиции принято приносить на могилу.

Звезда Давида выложена на мостовой, недалеко от места, где были главные ворота, что вели в Большое гетто. На мероприятии зачитывался дневник молодого узника и летописца Вильнюсского гетто Ицхока Рудашевского. Дневник зачитывали студенты театрального режиссера Оскараса Коршуноваса.

Пришедшая на мероприятие Джульета Киркилайте сказала, что эта дата важна и для нее лично, и для каждого еврея. По словам 26-летней женщины, важно, чтобы трагические события прошлого никогда не повторились.

"Эта дата важна для каждого еврея, неважно, где он находится - в Литве или в другой стране. Эта трагедия коснулась всех. Для меня лично это очень важный день, я частица этого. Моя мама - еврейка, отец - литовец. Но как бы там ни было, я еврейка по всем еврейским законам. Очень важно, чтобы люди знали, что это произошло и что это не повторится. Что это трагедия не только евреев, а всего мира", - сказала Д. Киркилайте BNS.

Римантас Станкявичюс, который много лет изучает вопрос спасения евреев, сказал, что долгое время жил в Старом городе, и общение с людьми еврейской национальности с детства повлияло на его собственное мировоззрение.

"По своему эмоциональному уровню я отчасти и еврей. Поэтому те утраты, о которых вспоминают сегодня, 75-ая годовщина ликвидации гетто - глубоко в моем сердце", - сказал 66-летний собеседник BNS.

23-летний Йокубас Бразис сказал, что для жителей Вильнюса важно знать историю города, не забывать перенесенные людьми страдания.

"Горькая тема, она меня лично не затронула, но это важно понимать каждому, особенно тем, кто живет здесь - эти улицы полны историй. Это мероприятие напоминает об этом, я буду наблюдать это второй раз", - сказал Й. Бразис.

Папа Франциск позже в воскресенье сделает остановку для короткой молитвы у памятника жертвам гетто.

В мероприятии, посвященном памяти жертв геноцида евреев Литвы, участвовал мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, который сказал, что нужно помнить о ранах прошлого и постараться не позволить, чтобы подобные трагедии не повторились.

"Вильнюс был, является и будет мультикультурным, городом, в котором уживаются разные народы, но, наверное, ни перед каким другим народом мы не настолько в долгу, как перед еврейским народом. Наверное, это напоминание каждому литовцу, каждому лично, что, видимо, мы или наши предки сделали не все, чтобы этого не случилось. (...) Наш долг - отмечать эту дату, помнить о ней все больше и глубоко из сердца сказать, что "больше никогда", - сказал Р. Шимашюс.

Председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс на этом мероприятии выразил надежду, что в ближайшее время жертвам Вильнюсского гетто будет установлен памятник.

"Я стою здесь в палатке перед звездой Давида. Я надеюсь однажды стоять здесь перед памятником жертвам гетто", - сказал С. Гурявичюс.

Вильнюсское гетто было создано в Старом городе Вильнюса в годы нацистской оккупации 6 сентября 1941 года. Сначала улица Вокечю делила его на две части - Большое и Малое гетто. Последнее вскоре было ликвидировано, осталось Большое гетто, в котором находилось около 30 тысяч евреев. Вильнюсское гетто было уничтожено 23 сентября 1943 года.

В годы Второй мировой войны нацисты и их местные пособники уничтожили более 90% литовских евреев, которых до войны было более 200 тысяч.

Израиль присвоил более 900 жителям Литвы звание Праведников среди народов мира за то, что они спасали евреев, рискуя своей жизнью.